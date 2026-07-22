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आगरा में हादसा: अरावली की पहाड़ियों के गड्ढे में डूबने से दो छात्रों की मौत, दोस्त को बचाने में गई जान

आगरा: आगरा जिले के किरावली थाना क्षेत्र के गांव धनौली के पास अरावली की पहाड़ियों में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बुधवार को दो किशोरों की मौत हो गई. दोनों किशोर गड्ढे में भरे पानी में नहा रहे थे. तभी एक किशोर डूबने लगा तो दूसरे किशोर ने अपने दोस्त को बचाने का प्रयास किया. जिसमें दोनों ही किशोर गड्ढे के गहरे पानी में समा गए.

स्कूल से लौटकर नहाने पहुंचे थे छात्र: दर्दनाक हादसे की खबर जब ग्रामीणों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. जब तक ग्रामीणों ने मशक्कत करके दोनों किशोरों को गहरे पानी से बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. यह हादसा रायभा के पास पानी के गड्ढे में हुआ. गांव रायभा स्थित लॉर्ड शिवा स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले पांच छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद बुधवार दोपहर करीब 12.45 बजे अपने घर पहुंचे थे.

गहरे पानी का अंदाजा न होने से डूबे: इसके बाद सभी छात्र अपने गांव से डेढ़ किलोमीटर दूर धनौली के पास अरावली की पहाड़ियों पर पहुंचे. जहां बने गड्ढे में पानी भरा देखकर छात्रों ने नहाने का मन बनाया. प्रत्यक्षदर्शियों ने किरावली थाना पुलिस को बताया कि पांच छात्रों में से दो दोस्त छात्र- अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव मगूरा निवासी 17 वर्षीय करन पुत्र सोमेंद्र और किरावली थाना क्षेत्र के गांव मंशा निवासी 16 वर्षीय देवमोहन पुत्र ईश्वरी प्रसाद पानी में नहाने उतरे. जबकि, बाकी तीन छात्र बाहर खड़े होकर उन्हें देखते रहे.