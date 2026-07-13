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आगरा: केंद्रीय हिंदी संस्थान में बढ़ा विदेशी छात्रों का क्रेज, सत्र 2026-27 में 27 देशों के 108 छात्र सीखेंगे हिंदी

केंद्रीय हिंदी संस्थान में इस बार यूक्रेन, ईरान और इजरायल से एक भी दाखिला नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: देश ही नहीं दुनिया में हिंदी का क्रेज बढ़ रहा है. जिसकी वजह हिंदी में रोजगार की अपार भरमार है. जिसके चलते ही आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान में हर साल हिंदी पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है. आगरा आकर हिंदी पढ़ने वाले देशों के छात्रों की फेहरिस्त लंबी हो गई है. इस साल केंद्रीय हिंदी संस्थान में तीन नए देशों के नाम जुड़ गए हैं, जिसमें बोत्सवाना, घाना और तंजानिया शामिल हैं. आगरा में सात समंदर पार से आएंगे छात्र. (Video Credit: ETV Bharat) नए सत्र में 27 देशों के छात्र सीखेंगे हिंदी: इन तीन नए देशों के छात्र पहली बार हिंदी का अध्ययन करने संस्थान में आएंगे. 2026-27 सत्र में 27 देशों के 108 विद्यार्थी हिंदी में रोजगार को लेकर अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या श्रीलंका की है. मगर, इस साल यूक्रेन, ईरान और इजरायल के एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है, जिसकी वजह युद्ध के हालात हैं. 1 अगस्त से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र: केंद्रीय हिंदी संस्थान में एक अगस्त से 2026-27 का सत्र शुरू होगा. संस्थान के हिंदी भाषा प्रमाणिक पाठयक्रम की 150 सीटें हैं. इस सत्र में हिंदी की पढ़ाई के लिए 137 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 108 विद्यार्थियों का चयन हिंदी पढ़ने के लिए किया गया है. केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुलसचिव जोगेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि डिप्लोमा से हिंदी की व्यापकता को नया आसमान देने के लिए चाड, नाइजर, ट्यूनीशिया जैसे देशों के विद्यार्थी भी हिंदी की सरलता और शब्द शक्ति समझने के लिए सात समंदर पार से नए सत्र का हिस्सा बनने के लिए संस्थान पहुंचेंगे.