आगरा: केंद्रीय हिंदी संस्थान में बढ़ा विदेशी छात्रों का क्रेज, सत्र 2026-27 में 27 देशों के 108 छात्र सीखेंगे हिंदी
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 27 देशों के 108 विदेशी छात्र हिंदी सीखने आ रहे हैं. बोत्सवाना, घाना और तंजानिया के छात्र पहली बार आयेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 6:20 PM IST
आगरा: देश ही नहीं दुनिया में हिंदी का क्रेज बढ़ रहा है. जिसकी वजह हिंदी में रोजगार की अपार भरमार है. जिसके चलते ही आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान में हर साल हिंदी पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है.
आगरा आकर हिंदी पढ़ने वाले देशों के छात्रों की फेहरिस्त लंबी हो गई है. इस साल केंद्रीय हिंदी संस्थान में तीन नए देशों के नाम जुड़ गए हैं, जिसमें बोत्सवाना, घाना और तंजानिया शामिल हैं.
नए सत्र में 27 देशों के छात्र सीखेंगे हिंदी: इन तीन नए देशों के छात्र पहली बार हिंदी का अध्ययन करने संस्थान में आएंगे. 2026-27 सत्र में 27 देशों के 108 विद्यार्थी हिंदी में रोजगार को लेकर अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या श्रीलंका की है. मगर, इस साल यूक्रेन, ईरान और इजरायल के एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है, जिसकी वजह युद्ध के हालात हैं.
1 अगस्त से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र: केंद्रीय हिंदी संस्थान में एक अगस्त से 2026-27 का सत्र शुरू होगा. संस्थान के हिंदी भाषा प्रमाणिक पाठयक्रम की 150 सीटें हैं. इस सत्र में हिंदी की पढ़ाई के लिए 137 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 108 विद्यार्थियों का चयन हिंदी पढ़ने के लिए किया गया है. केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुलसचिव जोगेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि डिप्लोमा से हिंदी की व्यापकता को नया आसमान देने के लिए चाड, नाइजर, ट्यूनीशिया जैसे देशों के विद्यार्थी भी हिंदी की सरलता और शब्द शक्ति समझने के लिए सात समंदर पार से नए सत्र का हिस्सा बनने के लिए संस्थान पहुंचेंगे.
चीन और उजबेकिस्तान से भी आ रहे छात्र: संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों के देशों की सूची में अजरबेजान, बोट्सवाना, बुल्गेरिया, चाड, चीन, मिस्र, जर्मनी, घाना, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नाइजर, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूरीनाम, तजाकिस्तान, तंजानिया, थाइलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं. कुलसचिव जोगेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि श्रीलंका से सबसे अधिक 23 विद्यार्थी हिंदी की पढ़ाई करने आ रहे हैं. चीन और उजबेकिस्तान से नौ-नौ और थाइलैंड से आठ विद्यार्थी हिंदी सीखने आएंगे. वियतनाम और तजाकिस्तान से पांच-पांच विद्यार्थी नए सत्र में हिंदी का अध्ययन करेंगे.
पोलैंड से लेकर रूस तक के छात्र शामिल: इसके अलावा पोलैंड, नाइजीरिया और बोट्सवाना से चार-चार, मिस्र, नाइजर और रूस से तीन-तीन विद्यार्थी आएंगे. दक्षिण कोरिया, चाड, मंगोलिया, कजाकिस्तान व ट्यूनीशिया से दो-दो छात्रों ने प्रवेश लिया है. इसके साथ ही सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, पेरू, जापान, घाना, जर्मनी, बुल्गेरिया और अजरबेजान के एक-एक विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन करेंगे. मध्य अफ्रीकी देश में स्थित चाड के दो विद्यार्थी हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आ रहे हैं, जिसकी आबादी दो करोड़ है.
फ्रेंच-अरबी भाषी देशों में बढ़ा क्रेज़: फ्रेंच और अरबी भाषा बोले जाने वाले इस देश में हिंदी के प्रति युवाओं का लगाव काफी बढ़ रहा है. संस्थान के निदेशक हरिशंकर ने बताया कि इस सत्र में श्रीलंका के सबसे ज्यादा 23 विद्यार्थी आएंगे, जो भारत के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत होने के संकेत हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यूक्रेन, ईरान और इजरायल से वैसे हर बार छात्र आते रहे हैं, मगर इस बार इन देशों में तनाव और हिंसा का माहौल होने के कारण एक भी आवेदन दूतावास को नहीं मिला है.
108 विदेशी छात्र गहराई से सीखेंगे हिंदी:
|देश का नाम
|विद्यार्थियों की संख्या
|श्रीलंका
|23
|चीन
|9
|उजबेकिस्तान
|9
|थाइलैंड
|8
|वियतनाम
|5
|तजाकिस्तान
|5
|पोलैंड
|4
|नाइजीरिया
|4
|बोट्सवाना
|4
|मिस्र
|3
|नाइजर
|3
|रूस
|3
|दक्षिण कोरिया
|2
|चाड
|2
|मंगोलिया
|2
|कजाकिस्तान
|2
|ट्यूनीशिया
|2
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के कुलसचिव जोगेंद्र सिंह मीणा जल्द ही सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, पेरू, जापान, घाना, जर्मनी, बुल्गेरिया और अजरबेजान के एक-एक विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन करने आएंगे.
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