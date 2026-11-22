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ताज की खूबसूरती में खोई कंगना, बोलीं- वाह ताज, ब्यूटीफुल!

आगरा: हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत रविवार दोपहर करीब तीन बजे परिवार संग आगरा पहुंचीं.वीवीआईपी पूर्वी गेट से परिवार संग ताजमहल में एंट्री की.और रॉयल गेट से जब ताजमहल की एक झलक देखी तो कंगना और उनके साथ आए परिजनों ने कहा कि वाह ताज-अमेजिंग, ब्यूटीफुल.

भाजपा सांसद ने करीब 45 मिनट से अधिक समय ताजमहल में बिताया.इस दौरान ताजमहल के इतिहास, पच्चीकारी और अन्य तथ्यों की जानकारी ली.इसके साथ ही रॉयल गेट, सेंट्रल टैंक, डायना सीट के साथ ही अन्य जगहों पर फोटोग्राफी कराई. सेल्फी भी ली.बता दें कि भाजपा की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आगरा आने का कार्यक्रम पहले से तय था.जिसकी जानकारी जिला प्रशासन के साथ ही ताज सुरक्षा पुलिस और सीआईएसएफ को दी गई थी.

कंगना और उनके परिजन रविवार दोपहर करीब तीन बजे आगरा पहुंचे.सभी ने वीवीआईपी पूर्वी गेट से ताजमहल में एंट्री की. इस दौरान सुरक्षा को लेकर ताज सुरक्षा पुलिस और सीआईएसएफ ने सुरक्षा घेरा बना लिया. ताजमहल के निर्माण और अन्य जानकारी लीरॉयल गेट के पास जैसे ही अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची तो पर्यटकों ने उन्हें पहचान ​लिया. जिस पर पर्यटकों की भीड़ को सुरक्षा गार्डों ने दूर किया. अभिनेत्री कंगना ने हाथ हिलाकर पर्यटकों का अभिवादन किया.

अमेजिंग और ब्यूटीफुल है ताज

कंगना ने ताजमहल की तारीफ में कहा कि अमेजिंग और ब्यूटीफुल है. उन्होंने और उनके साथ आए परिजन ने ताजमहल की पच्चीकारी व इतिहास की टूरिस्ट गाइड से जानकारी ली. जिसमें ताजमहल के निर्माण और मुगलकालीन स्थापत्य कला से जुड़ी जानकारियां शामिल रहीं. कंगना ताजमहल के मुख्य गुंबद पर गईं. वहां पर ताजमहल की गजब की पच्चीकारी देखी. मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्रें देंखीं. रॉयल गेट के साथ ही ताजमहल के साथ फोटोग्राफी कराई. अकेले और परिवार के संग डायना बेंच पर फोटोग्राफी कराई. करीब 45 मिनट तक का समय बिताकर करीब 3:45 बजे परिवार के साथ ताजमहल से रवाना हो गईं.

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