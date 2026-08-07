आगरा: कमला नगर में एक महीने में तीसरी बार धंसी सड़क, 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरे सपा नेता
आगरा के कमला नगर स्थित कर्मयोगी एनक्लेव में शुक्रवार सुबह अचानक सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 4:04 PM IST
आगरा: आगरा के कमला नगर क्षेत्र स्थित कर्मयोगी एनक्लेव चौराहा के पास शुक्रवार सुबह अचानक से फिर सड़क धंस गई. जिससे सड़क के बीचों-बीच करीब बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया. सड़क धंसने की सूचना पर सपा नेता मौके पर पहुंचे.
सपा नेता सीढ़ी लगाकर बीच सड़क पर हुए गड्ढे में उतरे और उसकी चौड़ाई तथा गहराई नापी, जो करीब 20 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा निकला.
कमला नगर में फिर धंसी सड़क: इससे बड़े हादसे की आशंका से स्थानीय लोग जमा हो गए. जलकल विभाग के जीएम कुमार गौरव के साथ ही सीवर व्यवस्था संभाल रही कंपनी के अधिकारी भी पहुंच गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक माह में तीसरी बार यह सड़क धंसी है. जो जिम्मेदार फर्म और जलकल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल रही है.
सड़क पर बना 20 फीट गहरा गड्ढा: कमलानगर के कर्मयोगी चौराहा के पास शुक्रवार सुबह करीब छह बजे अचानक से सड़क धंस गई. गनीमत यह रही कि उस वक्त कोई राहगीर या वाहन सड़क से नहीं गुजर रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पॉश कॉलोनी है, जहां से रोजाना 25 से 30 स्कूल-कॉलेज बसें, वैन और अन्य वाहन गुजरते हैं. हर बार सड़क धंसने की घटना इसी जगह के आसपास होती है.
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप: बीते एक माह में तीसरी बार सड़क धंसी है और आज जहां सड़क धंसी है, उससे चंद कदम की दूरी पर पहले भी हादसा हुआ था. स्थानीय निवासी पवन बंसल ने बताया कि सड़क के नीचे पाइपलाइन में लीकेज के कारण मिट्टी खिसकने से सड़क धंसी है. हादसे के बाद केवल गड्ढे भरने के बजाय पूरी सड़क की जांच कराकर दोबारा मजबूत तरीके से निर्माण कराया जाना चाहिए. यह काम बवाग कंपनी कर रही है, जहां निर्माण में भ्रष्टाचार या लापरवाही की वजह से हादसा होता है.
पाइपलाइन लीकेज से खिसक रही मिट्टी: कर्मयोगी चौराहा के पास शुक्रवार सुबह सड़क धंसने की जानकारी होने पर सपा नेता नितिन कोहली मौके पर पहुंच गए. उन्होंने नगर निगम, जलकल विभाग और बवाग के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. इसके साथ ही वे सड़क के गड्ढे में सीढ़ी लगाकर उतरे, उसकी नाप की और नारियल फोड़कर तथा माला चढ़ाकर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि इतने बड़े गड्ढे के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई, यह राहत की बात है.
कंपनी पर होगी सख्त कार्रवाई: पॉश इलाके में सड़क की यह स्थिति चिंता का विषय है, इसलिए सड़क की पूरी जांच कराने और पाइपलाइन लीकेज की समस्या को दूर करने की मांग की गई है. जलकल विभाग के जीएम कुमार गौरव ने बताया कि पहले भी यहां सड़क धंसी थी. निर्माण कार्य बवाग कंपनी देख रही है और कंपनी के अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कंपनी को सख्त निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें- आगरा एक्सप्रेस-वे पर बसेगा नया वशिष्ठ नगर; 1035 एकड़ में बनेगा इंड्रस्ट्रियल-लॉजिस्टिक्स हब, शासन को भेजा प्रस्ताव