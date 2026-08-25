ETV Bharat / state

आगरा-झांसी रेलवे ट्रैक पर हादसा, झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलवे JE मनोज सैनी की मौत

आगरा-झांसी रेलवे ट्रैक पर झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलवे के जेई मनोज सैनी की दर्दनाक मौत हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलवे जेई मनोज सैनी की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा-झांसी रेलवे ट्रैक पर मंगलवार शाम सैंया में हादसा हो गया. रेलवे के जूनियार इंजीनियर पैदल ट्रैक पार करते समय पीछे से आ रही झेलम एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए. इस भीषण हादसे में रेलवे इंजीनियर के धड़ से दोनों पैर कटकर अलग हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को तत्काल इलाज के लिए सैंया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

इलाज के दौरान जेई मनोज सैनी ने तोड़ा दम: अस्पताल में गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेलवे इंजीनियर को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान स्थिति ज्यादा बिगड़ने से रेलवे इंजीनियर ने दम तोड़ दिया. इस दुखद हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. हादसा मंगलवार देर शाम करीब साढ़े पांच बजे जाजऊ रेलवे स्टेशन के पास घटित हुआ था.

ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा: मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे के एफएमआई विभाग में अवर अभियंता (जेई) के पद पर तैनात मनोज सैनी ब्लॉक लेकर काम कर रहे थे. वे मशीन से उतरकर डाउन ट्रैक पर पैदल चल रहे थे, तभी अचानक झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि मनोज उछलकर ट्रैक पर जा गिरे और ट्रेन उनके पैरों के ऊपर से गुजर गई. लहूलुहान अवस्था में ट्रैक पर तड़पते जेई को देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई.

चंदौसी के रहने वाले थे जेई मनोज सैनी: आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलवे के जेई मनोज सैनी की दुखद मौत हुई है. एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शाम करीब सात बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. उन्होंने बताया कि मनोज सैनी मूल रूप से चंदौसी के निवासी थे और उनका हेडक्वार्टर आगरा में था. रेलवे प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा फ्री

TAGGED:

JHELUM EXPRESS AGRA ACCIDENT
SAIYAN AGRA RAILWAY ACCIDENT
JE MANOJ SAINI AGRA RAILWAY
SN MEDICAL COLLEGE AGRA NEWS
AGRA JHANSI RAILWAY TRACK ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.