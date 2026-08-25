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आगरा-झांसी रेलवे ट्रैक पर हादसा, झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलवे JE मनोज सैनी की मौत

आगरा: आगरा-झांसी रेलवे ट्रैक पर मंगलवार शाम सैंया में हादसा हो गया. रेलवे के जूनियार इंजीनियर पैदल ट्रैक पार करते समय पीछे से आ रही झेलम एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए. इस भीषण हादसे में रेलवे इंजीनियर के धड़ से दोनों पैर कटकर अलग हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को तत्काल इलाज के लिए सैंया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

इलाज के दौरान जेई मनोज सैनी ने तोड़ा दम: अस्पताल में गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेलवे इंजीनियर को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान स्थिति ज्यादा बिगड़ने से रेलवे इंजीनियर ने दम तोड़ दिया. इस दुखद हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. हादसा मंगलवार देर शाम करीब साढ़े पांच बजे जाजऊ रेलवे स्टेशन के पास घटित हुआ था.

ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा: मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे के एफएमआई विभाग में अवर अभियंता (जेई) के पद पर तैनात मनोज सैनी ब्लॉक लेकर काम कर रहे थे. वे मशीन से उतरकर डाउन ट्रैक पर पैदल चल रहे थे, तभी अचानक झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि मनोज उछलकर ट्रैक पर जा गिरे और ट्रेन उनके पैरों के ऊपर से गुजर गई. लहूलुहान अवस्था में ट्रैक पर तड़पते जेई को देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई.