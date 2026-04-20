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आगरा के सराफ ने हड़पी 17 करोड़ की चांदी, हाथरस के कारोबारियों ने दर्ज कराया मुकदमा

आगरा: देश में चांदी की कीमत आसमान छू रही हैं, जिससे ही चांदी कारोबार से जुड़े लोगों की नीयत में खोट आने के मामले सामने आ रहे हैं. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के पास 17 करोड़ की चांदी की हेराफेरी का मामला पहुंचा. इसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कमलानगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आरोप है कि कमला नगर निवासी सराफ ने सादाबाद के कई लोगों की करीब 630 किलोग्राम चांदी हड़प ली है. जो उधार दी गई चांदी थी. जब तगादे का समय आया तो आरोपी अपने घर का ताला बंद करके ससुराल शमसाबाद चला गया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया.

हाथरस के सादाबाद थाना के गांव नगला सिकुर्रा निवासी सराफ ओमप्रकाश चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित सराफ ओमप्रकाश चौधरी की तहरीर पर कमलानगर थाना क्षेत्र के भूड़ का बाग, सपना सदन निवासी राहुल कुमार जैन उनके पिता संपत कुमार जैन, भाई संभव कुमार जैन, पत्नी रिंकी जैन, गौरव जैन, सुनील कुमार जैन और रिंकी की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.



630 किलोग्राम चांदी ले गया: पीड़ित सराफ ओमप्रकाश चौधरी ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को बताया कि मेरा सादाबाद में चांदी का काम है. हम पायल के लिए मठरी (घुंघरू) बनाते हैं. आरोपी राहुल कुमार जैन पुराना परिचित है. राहुल कुमार जैन अपने पिता और भाई के साथ उनके घर आया और उनकी गारंटी पर उधार माल लिया था. कहा था कि अपना व्यापार आगे बढ़ोंगे. मैंने भरोसा करके गांव विलारा, सादाबाद निवासी राहुल, रमेश, नाहर सिंह, साहब सिंह, अजब, अनेक सिंह, बृजमोहन, संजय, दयालू, हरपाल, गजेंद्र, उदवीर, अन्नू, धर्मवीर, सुभाष, सोहन, बंटी समेत अन्य से आरोपित को पक्की चांदी दिलवा दी.

इसके साथ ही 15-20 लोग और हैं. जिन्होंने मेरे कहने पर आरोपियों को माल दिया था. आरोपियों के पास धीरे-धीरे करके करीब 630 किलोग्राम चांदी पहुंच गई. जिससे ही आरोपियों की नीयत में खोट आ गया और अब भुगतान नहीं कर रहे हैं. पिछले दिनों कई लोग उनके साथ तगादा करने आरोपित के कमला नगर स्थित घर पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था. जानकारी करने पर पता चला कि राहुल कुमार जैन अपनी पत्नी के साथ शमसाबाद जाकर रह रहा है.



मुकदमा दर्ज करके साक्ष्य जुटा रही पुलिस: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सराफ की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस अब साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. इस मामले में पीड़ित एक नहीं कई हैं. पीड़ित लगातार पुलिस के संपर्क में हैं. जो चांदी के लेनदेन के साक्ष्य भी दे रहे हैं.