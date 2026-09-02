आगरा सेंट्रल जेल में बंदी ने की आत्महत्या की कोशिश, सुरक्षा और निगरानी पर उठे सवाल
आगरा सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में फिरोजाबाद निवासी बंदी बिलाल (28) एनडीपीएस एक्ट में करीब आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 8:32 AM IST
आगरा : आगरा सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद बंदी ने दरी के धागे का फंदा बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया. जेल प्रशासन को जब आत्महत्या के प्रयास की जानकारी हुई तो बंदी को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां उसे जरूरी उपचार के बाद पुन: कारागार भेजा गया. जेल प्रशासन ने बंदी इस हरकत को हाई सिक्योरिटी सेल से बाहर आने का ड्रामा बताया है. आगरा सेंट्रल जेल के जेलर संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि बंदी की हालत ठीक है. इसस मामले की जांच कराई जा रही है. जो भी इसमें दोषी होगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मामला सोमवार का है. आगरा सेंट्रल जेल में फिरोजाबाद निवासी बंदी बिलाल (28) एनडीपीएस एक्ट में करीब आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध है. जेल प्रशासन को सोमवार सुबह करीब 11 बजे जानकारी मिली कि बिलाल ने जान देने की कोशिश की है. जिस पर अधिकारियों में खलबली बच गई. अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. बंदी बिलाल की स्थिति को देखकर उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां उपचार के बाद छुट्टी मिली तो फिर से सेंट्रल जेल भेजा गया है.
आगरा सेंट्रल जेल के जेलर संतोष कुमार वर्मा का दावा है कि बंदी बिलाल अत्यंत कुख्यात अपराधी और सजायाफ्ता है. जेल प्रशासन पर दबाव बनाने की नीयत से अक्सर ऐसे प्रयास करता है. बंदी बिलाल को एनडीपीएस एक्ट में 11 साल की सजा भी हो चुकी है. हाई सिक्योरिटी सेल से बाहर आने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहा है. अस्पताल से वापस आने के बाद बंदी ठीक है. उसकी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
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