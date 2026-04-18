ETV Bharat / state

नोएडा बवाल के बाद आगरा मंडल में हाई अलर्ट: औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ी

आगरा मंडल के 2576 कारखानों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा में 46 लाख पंजीकृत श्रमिक: आगरा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के अलावा लगभग 46 लाख से अधिक कुशल और अर्धकुशल कारीगर मौजूद हैं. नोएडा की घटना के बाद, जहां श्रमिक सही मेहनताना न मिलने के कारण सड़क पर उतर आए थे, अब हर जिला प्रशासन सतर्क है. नोएडा में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें भी जारी कर दी हैं. अब श्रम विभाग, प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं कि नोएडा जैसी घटना की पुनरावृत्ति कहीं और न हो.

सभी जिलों के डीएम को विशेष निर्देश: आगरा मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जिलों के डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है. ईटीवी भारत ने इस स्थिति को लेकर उप श्रमायुक्त सियाराम से खास बातचीत की. उन्होंने जानकारी दी कि आगरा मंडल में कुल 2576 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 2.45 लाख श्रमिक कार्यरत हैं.

आगरा जिले की बात करें तो प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे जिले को सात सेक्टर में बांटकर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा दी है. यूपीएसआईडीसी, ईपीआईपी और एनएच मथुरा रोड पर विशेष रूप से अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई है.

आगरा: बीते दिन नोएडा में उत्पन्न औद्योगिक अशांति को देखते हुए आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. किसी भी अनहोनी और आशंका के चलते औद्योगिक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने के साथ ही मजदूरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

श्रमिकों की गतिविधियों पर पैनी नजर. (Photo Credit: ETV Bharat)

निगरानी के लिए जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात: आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन को श्रम कानूनों के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के अनुसार, शहर के औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. नुनिहाई औद्योगिक क्षेत्र में एसडीएम एत्मादपुर सुमिति सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार देवेंद्र प्रताप को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है. इसी प्रकार फाउंड्री नगर में एसीएम द्वितीय विनोद कुमार और नायब तहसीलदार हरिलाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आगरा मंडल में शांति व्यवस्था कायम. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रेड यूनियनों और उद्योगपतियों के साथ बैठक: उप श्रमायुक्त सियाराम ने स्पष्ट किया कि नोएडा में हुए धरने और हंगामे को देखते हुए आगरा का श्रम विभाग और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल रिपोर्ट करें. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी धरना-प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न न हो और माहौल शांत बना रहे. वर्तमान में आगरा मंडल के चारों जिलों में पूर्ण रूप से शांति है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है.

आगरा में सात सेक्टरों में तैनात हुए मजिस्ट्रेट. (Photo Credit: ETV Bharat)

आगरा में इंडस्ट्रीज की स्थिति: आगरा में शूज, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, आयरन, ब्रश और अन्य इंडस्ट्रीज हैं. जहां पर जिनमें लाखों की संख्या में श्रमिक हर दिन काम करते हैं. ऐसे ही फिरोजाबाद की बात करें तो कांच और चूड़ी के कारखानों के साथ ही प्लास्टिक से जुडी इंडस्ट्रीज है. मथुरा जिले की बात करें तो कोसी और छाता में इंडस्ट्रीज एरिया है.

आगरा मंडल में पंजीकृत कारखाने और श्रमिकों की संख्या:

जिला पंजीकृत कारखाने आगरा 1374 फिरोजाबाद 614 मथुरा 502 मैनपुरी 86

आगरा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या:

जिले का नाम पुरुष श्रमिक महिला श्रमिक आगरा 143090 2291 फिरोजाबाद 52196 110 मथुरा 43991 1426 मैनपुरी 2526 15

आगरा में 17 स्थानों पर तैनात पुलिस: नोएडा में श्रमिकों के सड़क पर उतरने के बाद से आगरा में पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट हैं. आगरा में सिकंदरा, एत्मादउद्दौला व ट्रांसयमुना थाना क्षेत्र में चौकसी बढ़ाई गई है. इसके साथ ही एलआईयू एक्टिव है. जिले में पुलिस को फैक्ट्रियों के आस-पास पैदल गश्त के निर्देश हैं. इसके साथ ही 17 स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं. इन इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे पुलिस चेक कर रही है.

सीएम योगी की सख्ती: न्यूनतम मजदूरी की नई दरें जारी (Photo Credit: ETV Bharat)

सोशल मीडिया सेल हुई एक्टिव: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि आगरा में सिकंदरा, ट्रांसयमुना और एत्माउदद्दौला के नुनिहाई इलाके में ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं. इनमें हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं. हर इलाके में पुलिस अलर्ट है. सोशल मीडिया सेल नजर रखी जा रही है. श्रमिकों से संबंधित पोस्ट और वीडियो पर नजर रखी जा रही है. भ्रामक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं. मजदूरों को बहकाने को लेकर किसान नेता और उसके साथियों को जेल भेजा गया है.

यह भी पढ़ें- महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद BJP आक्रामक, अपर्णा यादव ने कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया