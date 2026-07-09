ETV Bharat / state

आगरा हादसे में लापता महिला की तलाश जारी; जर्जर इमारतों पर उठे सवाल, निगम ने दिया नोटिस

जानकारी के मुताबिक, जो दुकान नाले में जमींदोज हुई, उसे खाली करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था.

आगरा हादसे में लापता महिला की तलाश जारी.
आगरा हादसे में लापता महिला की तलाश जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 2:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: शहर के सुभाष बाजार में नाले पर बनी दो मंजिला दुकान बुधवार दोपहर जमींदोज हो गई. इसमें पांच लोग मलबे में दब गए. इनमें से महिला सिपाही समेत 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. मगर, महिला सिपाही की मां का अभी तक पता नहीं चला है. 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

रेस्क्यू के नाम पर खानापूर्ति: सैंया थाना के नगला तेजा निवासी केरन सिंह ने बताया कि सही से खोजा नहीं जा रहा है. जिससे अभी तक पत्नी गंगादेवी का पता नहीं चल पाया है. गुरुवार रात 12 बजे ही उन्होंने रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया था.

कहा था कि सुबह 6 बजे आएंगे, लेकिन 8 बजे के बाद आए हैं. अभी तक नाले से कचरा भी पूरा नहीं निकल गया है. यही वजह है कि अभी तक मेरी पत्नी गंगा देवी का पता नहीं चल रहा है. अगर सही तरह से कचरा हटाया जाए तो मलबे में ही मेरी पत्नी मिलेगी.

आगरा हादसे में लापता महिला की तलाश जारी. (Video Credit: ETV Bharat)

हादसे की प्रत्यक्षदर्शी मेरी बेटी अनीता ने इस बारे में पहले ही बताया है कि मलबे के नीचे ही मां गंगा देवी मिलेगी. लेकिन यहां कोई सुनवाई करने वाला नहीं है सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर खानापूर्ति हो रही है.

नगर निगम ने दिया नोटिस: जानकारी के मुताबिक, जो दुकान नाले में जमींदोज हुई, उसे खाली करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था. जबकि, व्यापारियों ने खुद ही दुकानें जर्जर होने और दोबारा प्लेटफॉर्म बनाए जाने की मांग की थी. अब हादसे के बाद निगम ऐसी इमारतों का सर्वे कराएगा. वहीं, 72 जर्जर भवनों को मानसून की दस्तक के साथ ही नोटिस भेजे गए हैं.

सुभाष बाजार में नगर निगम की ओर से नाले पर दुकानें बनाई गईं थीं. इस बारे में जून 2026 में ही व्यापार समिति ने नगर निगम अधिकारियों से दुकानें जर्जर होने की बात कही थी. मगर, नगर निगम अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई.

इससे ही नगर निगम की नाले पर बनाई दुकान ढह गईं. व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाी से यह हादसा हुआ है. जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

नाले पर बनी दुकान हुई धंसी थी.
नाले पर बनी दुकान हुई धंसी थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिम्मेदारी होगी तय: आगरा के नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि निगम में जिन जर्जर मकानों और दुकान की पुरानी फाइलें हैं, उन्हें निकलवाया है. इसके साथ ही सुभाष बाजार में हादसा स्थल पर निगम ने इन दुकानों को खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया था.

यह जिम्मेदारी किसकी थी, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही इस हादसे से सबक लेकर शहर में जर्जर इमारतों का सर्वे किया जाएगा. नगर निगम के चारों जोन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

शहर में जो पुराने जर्जर भवन हैं, उनमें पहले ही 72 जर्जर मकान के मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं. सपा नेताओं ने सुभाष बाजार में नाले पर बनी दुकान के ढह जाने पर नगर आयुक्त पर सवाल उठाए और कहा कि जिन नालों की दीवारें ढह गई थीं.

उनका निर्माण दिसंबर से जून के बीच क्यों नहीं किया गया. जबकि, 15वें वित्त आयोग से मिले धन से राजश्री टॉकीज, बाग मुजफ्फर खां, लोहामंडी, अशोक नगर, राजपुर चुंगी, गोकुलपुरा, खतैना, खातीपाड़ा, जगदीशपुरा समेत जगहों पर नालों की टूटी दीवारों की तत्काल मरम्मत शुरू कराई जाए.

लापता महिला के इंतजार में परिजन व अन्य.
लापता महिला के इंतजार में परिजन व अन्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

लगातार हादसों के बाद भी लचर कार्रवाई: आगरा के माईथान, किनारी बाजार और बेलनगंज की बैंक हादसे के बाद भी नगर निगम और आगरा इस दौरान विकास प्राधिकरण के अफसर नहीं जागे हैं. हादसे के बाद कुछ दिन तक खानापूर्ति होती है. खूब नोटिस का खेल होता है. इसके बाद मामला ठंडे बस्ते चला जाता है. शहर में जर्जर मकान और अवैध निर्माण कई बार हादसे करा चुके हैं.

26 जनवरी 2023 को माईथान स्थित धर्मशाला में चल रहे निर्माण से बेसमेंट की खुदाई से मोहल्ले के आधा दर्जन से अधिक मकान ढह गए थे. कई लोग घायल हुए और एक बच्ची की जान चली गई थी. जिस पर बिल्डर पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. बिल्डर की लापरवाही सामने आई थी.

9 अप्रैल 2026 को किनारी बाजार में एक शोरूम ढह गया था. हादसा आगे बने पुराने शोरूम को दूसरे से पिछले नव निर्माण से जोड़ने की वजह से हुआ था. हालांकि, कोई घायल नहीं हुआ था. इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

23 अप्रैल 2026 को बेलनगंज के भैरो बाजार स्थित केनरा बैंक ढह गया था. बैंक के बराबर में मॉल का निर्माण होने की वजह से हादसा हुआ. जिसमें खुदाई की वजह से बैंक का भवन कमजोर होकर बैंक का आधा हिस्सा गिर गया था. इसके बाद जर्जर भवनों को चिह्नित किया गया.

यह भी पढ़ें: मानसून का टॉप गियर: यूपी में बादलों का 'राग मल्हार', चित्रकूट, आगरा, मेरठ, इटावा में जोरदार बारिश, 19 जिलों में आज HEAVY RAIN ALERT

TAGGED:

AGRA WALL COLLAPSE INCIDENT
AGRA MISSING WOMAN SEARCH OPERATION
MUNICIPAL CORPORATION AGRA NOTICE
NOTICES TO 72 DILAPIDATED BUILDINGS
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.