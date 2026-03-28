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दहेज उत्पीड़न; पति ने पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, अब धमकी देकर मांग रहा तलाक

सदर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पति और ससुरालीजनों पर लगाए मारपीट, भूखा रखने समेत कई गंभीर आरोप.

दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न.
दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 1:15 PM IST

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आगरा : सदर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पति और ससुरालीजनों पर दहेज को लेकर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि पति ने बाथरूम और कमरे में हिडन कैमरे लगाकर उसके कुछ अश्लील वीडियो बना लिए. अब वहीं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तलाक देने का दबाव बना रहा है. इसके अलावा ससुराल वाले दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं. महिला की शिकायत के आधार पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है.

सदर थाना क्षेत्र निवासी महिला के अनुसार उसकी शादी 17 अप्रैल 2025 को नैनाना जाट निवासी मयंक सिंह से हुई थी. मयंत सिंह पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है. शादी में पिता ने 55 लाख रुपये खर्च किए थे. शादी के बाद ससुराल पहुंची तो दो दिन बाद ही पति व ससुरालीजनों ने दहेज में कार की मांग रख दी. कार देने में असमर्थता जताने पर उसी दिन से मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जाने लगा. पति और ससुरालीजनों ने मारपीट की.

शादी के कुछ दिन बाद मयंक मुझे पुणे लेकर गया. जहां पर नौकरानी की तरह काम कराया गया. इसके अलावा कई-कई दिनों तक भूखा रखा गया. किसी तरह पड़ोसियों से खाना मांगना पड़ा. इसी बीच मयंक ने मेरे कमरे और बाथरूम में हिडन कैमरे लगाकर कुछ अश्लील और निजी वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर तलाक मांगने लगा. मेरी बहन भी पुणे में हैं. जिसकी मदद से मैं किसी तरह घर लौटी तो एक दिसंबर को पिता के साथ ससुराल गई. जहां पिता के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की दी. एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि महिला की तहरीर पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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