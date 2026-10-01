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आगरा में पत्नी की हत्या कर शव को घर में जलाया, हड्डियां यमुना में फेंकी; पुलिस ने ऐसे खोला राज

आगरा में पत्नी की हत्या कर शव को घर में जलाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: अछनेरा थाना क्षेत्र के कुकथला गांव निवासी पति ने पत्नी की हत्या कर दी. घरेलू विवाद में पत्नी के मर्डर के बाद उसका शव घर में हीं जला दिया. हड्डियां यमुना नदी में फेंक दीं. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मृतका के भाई ने अछनेरा थाने में बहन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है.

एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका की पहचना चांदनी (27) पत्नी लोकेंद्र निवासी कुकथला के तौर पर हुई है. लोकेंद्र की शादी 2022 में सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव अकबरा निवासी चांदनी से हुई थी. लोकेंद्र और चांदनी की दो वर्षीय बेटी भी है. लोकेंद्र की मंगलवार रात किसी बात को लेकर पत्नी चांदनी से विवाद हो गया. इस पर उसने पत्नी चांदनी की हत्या की. पत्नी की शव फिर घर के पीछे बाड़े में जला दिया. पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया. उसकी हड्डियां आगरा में यमुना किनारे आकर फेंक दीं. इसके बाद पुलिस को पत्नी के गायब होने की सूचना दी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके छानबीन शुरू की. एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)