आगरा में पत्नी की हत्या कर शव को घर में जलाया, हड्डियां यमुना में फेंकी; पुलिस ने ऐसे खोला राज
इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मृतका के भाई ने अछनेरा थाने में बहन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 6:56 AM IST
आगरा: अछनेरा थाना क्षेत्र के कुकथला गांव निवासी पति ने पत्नी की हत्या कर दी. घरेलू विवाद में पत्नी के मर्डर के बाद उसका शव घर में हीं जला दिया. हड्डियां यमुना नदी में फेंक दीं. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मृतका के भाई ने अछनेरा थाने में बहन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है.
एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका की पहचना चांदनी (27) पत्नी लोकेंद्र निवासी कुकथला के तौर पर हुई है. लोकेंद्र की शादी 2022 में सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव अकबरा निवासी चांदनी से हुई थी. लोकेंद्र और चांदनी की दो वर्षीय बेटी भी है. लोकेंद्र की मंगलवार रात किसी बात को लेकर पत्नी चांदनी से विवाद हो गया. इस पर उसने पत्नी चांदनी की हत्या की.
पत्नी की शव फिर घर के पीछे बाड़े में जला दिया. पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया. उसकी हड्डियां आगरा में यमुना किनारे आकर फेंक दीं. इसके बाद पुलिस को पत्नी के गायब होने की सूचना दी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके छानबीन शुरू की.
एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव अकबरा निवासी मनोज कुमार ने अछनेरा थाना पर बहन चांदनी के गायब होने की सूचना दी. मनोज ने लोकेश और ससुरालवालों पर आरोप लगाए. कहा कि लोकेंद्र अक्सर बहन चांदनी से मारपीट करता था. इस पर पुलिस ने जांच की.
पुलिस जब गांव कुकथला पहुंची तो लोकेंद्र और चांदनी की दो वर्षीय बेटी एक दुकान के बाहर खेलती मिली. घर पर पुलिस को कई संदिग्ध परिस्थितियां दिखीं तो फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई. पुलिस ने संदेह के दायरे में आए पति लोकेंद्र से पूछताछ की तो वह पहले तो पुलिस को गलत जानकारी देता रहा.
जब पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो लोकेंद्र ने पत्नी की चांदनी की हत्या करना कबूल किया. लोकेंद्र ने खुलासा किया कि घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या की और शव को घर के पीछे बने बाड़े में जला दिया. इसके बाद हत्या के सबूत मिटाने को हड्डियां बटोरकर यमुना में फेंक दीं.
पुलिस ने आरोपी लोकेंद्र की निशानदेही पर शव के अवशेष और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसने अकेली ही चांदनी की हत्या की या उसके साथ कोई और भी था? इसकी जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: कानपुर में चंपत राय का खुलासा: अयोध्या गोलीकांड के बाद श्मशान की राख सिरहाने रखकर सोए थे अशोक सिंघल