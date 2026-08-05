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आगरा पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस में रखे ट्रॉली बैग से मानव अंग मिले, पुलिस कह रही ऐसी बात

आगरा : चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस में ट्रॉली बैग में मानव अंग की सूचना से रेलवे और जीआरपी में हड़कंप मच गया. सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट हुई और आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंच गई. आरपीएफ और जीआरपी को ट्रेन की जनरल बोगी में एक संदिग्ध ट्रॉली बैग मिला. बैग में काफी गल चुके मानव अंग मिले. बैग पर चेन्नई का रैपर मिला है. आशंका है कि हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने के लिए बैग ट्रेन में रखा गया है.

जानकारी देते जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि जीआरपी और रेलवे को तमिलनाडु एक्सप्रेस के किसी यात्री ने 139 पर सूचना दी थी. बताया गया कि ग्वालियर से निकली ट्रेन की जनरल बोगी में एक ट्रॉली बैग है. जिसके अंदर से खून निकल रहा है. सूचना पर जीआरपी और रेलवे टीम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे पहुंची. जहां प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी की तलाश ली गई. इस दौरान संदिग्ध ट्रॉली बैग बरामद हुआ और ट्रॉली बैग से कुछ मानव अंग मिले.