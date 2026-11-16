राज्य स्तरीय सब-जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में आगरा छात्रावास बना विजेता, आगरा मंडल उपविजेता
प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 मंडलों एवं आगरा छात्रावास सहित कुल 17 टीमों के 248 बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:30 PM IST
रायबरेली : प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आज भव्य समापन हुआ. प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 मंडलों एवं आगरा छात्रावास सहित कुल 17 टीमों के 248 बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
जिला सूचना अधिकारी कौशलेंद्र सिंह ने बताया, 14 से 16 नवम्बर तक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. अंतिम दिन खेले गए लीग मुकाबलों में वाराणसी मंडल ने अलीगढ़ मंडल को 29-20 से पराजित किया. आगरा मंडल ने मिर्जापुर मंडल को 45-43 से हराया. आगरा छात्रावास ने आजमगढ़ मंडल को 41-33 से शिकस्त दी, जबकि प्रयागराज मंडल ने मेरठ मंडल को 29-15 से पराजित किया.
सेमीफाइनल मुकाबलों में आगरा मंडल ने वाराणसी मंडल को 37-27 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आगरा छात्रावास ने प्रयागराज मंडल को 34-27 से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की. फाइनल मुकाबला आगरा मंडल एवं आगरा छात्रावास के मध्य खेला गया, जिसमें आगरा छात्रावास की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगरा मंडल को 43-27 से पराजित कर प्रतियोगिता का विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया. आगरा मंडल उपविजेता रहा.
फाइनल मुकाबला जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ. जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेल कौशल की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि खेल बालिकाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं शारीरिक दक्षता विकसित करने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के प्रति समर्पित रहने तथा भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया.
प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका तथा उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन, अयोध्या के सचिव बृजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया. इस अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया. प्रतियोगिता के सफल संचालन में उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव बृजेन्द्र प्रताप सिंह तथा निर्णायक मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी लखनऊ मंडल डॉ. अतुल सिन्हा ने प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आयोजन में लगे क्रीड़ाधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया.
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