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राज्य स्तरीय सब-जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में आगरा छात्रावास बना विजेता, आगरा मंडल उपविजेता

खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आज भव्य समापन हुआ. प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 मंडलों एवं आगरा छात्रावास सहित कुल 17 टीमों के 248 बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

जिला सूचना अधिकारी कौशलेंद्र सिंह ने बताया, 14 से 16 नवम्बर तक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. अंतिम दिन खेले गए लीग मुकाबलों में वाराणसी मंडल ने अलीगढ़ मंडल को 29-20 से पराजित किया. आगरा मंडल ने मिर्जापुर मंडल को 45-43 से हराया. आगरा छात्रावास ने आजमगढ़ मंडल को 41-33 से शिकस्त दी, जबकि प्रयागराज मंडल ने मेरठ मंडल को 29-15 से पराजित किया.