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आगरा के निजी अस्पताल के मैनेजर ने महिला डॉक्टर को भेजा अश्लील संदेश, मुकदमा दर्ज

सिकंदरा थाना क्षेत्र में स्थिति है निजी अस्पताल. साइबर थाना पुलिस जांच में जुटी.

महिला डॉक्टर को भेजा अश्लील संदेश
महिला डॉक्टर को भेजा अश्लील संदेश (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:58 AM IST

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आगरा : आगरा में एक महिला डॉक्टर ने एक निजी अस्पताल के मैनेजर पर छेड़खानी, अश्लील टिप्पणियां करने और सोशल मीडिया से परेशान करने का आरोप लगाया है. महिला डॉक्टर का आरोप है कि लंबे समय से आरोपी मैनेजर परेशान कर रहा है. साइबर थाना पुलिस ने महिला डॉक्टर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. साथ ही एक अन्य मामले में एक महिला ने अपनी सहेली और उसके देवर के खिलाफ सदर थाना में प्राइवेट फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल करके उसे बदनाम करने का मुकदमा दर्ज कराया है.


पहला मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल का है. हरीपर्वत थाना क्षेत्र निवासी महिला डॉक्टर ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें लिखा था कि सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं. महिला डॉक्टर का आरोप है कि अस्पताल का मैनेजर जसवंत जॉनसन है. जो लंबे समय से परेशान कर रहा था. आरोपी मेरे आने-जाने के दौरान अश्लील शब्दों का प्रयोग करता था. आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था. इसके मेरे पास पहले कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे. जिससे आरोपी की शिकायत नहीं की. जिससे उसके हौसले और बुलंद हो गए. अब तो उसने मेरा नौकरी करना ही मुश्किल कर दिया है.




महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि 23 जून 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी अस्पताल मैनेजर जसवंत जॉनसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक संदेश भेजे. साथ ही अश्लील रील भी शेयर की. महिला डाॅक्टर का कहना है कि इसके बाद मैंने अस्पताल के सीईओ को ई-मेल के माध्यम से पूरे मामले की शिकायत की. साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि महिला डॉक्टर की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.



विवाहिता को ब्लैकमेल कर मुकदमा वापसी का दबाव

आगरा के सदर थाना क्षेत्र में रिश्तों में भरोसे का कत्ल करने और सोशल मीडिया पर बदनाम करने का मामला सामने आया है. सदर बाजार निवासी एक महिला ने अपनी महिला मित्र और उसके देवर पर प्राइवेट फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल करके बदनाम करने का आरोप लगाया है.

पीड़िता ने तहरीर में लिखा कि उसकी दोस्ती औरैया निवासी चारु सेंगर से थी. जो पड़ोसन थी. दोस्ती का फायदा उठाकर चारू ने मेरे फोन से प्राइवेट फोटो-वीडियो अपने देवर अक्षय प्रताप को भेज दिए. जिस पर अक्षय प्रताप ने मेरे साथ छेड़खानी की. जिसके खिलाफ पहले से ही मैंने सदर थाना में मुकदमा दर्ज कराया. अब उसी मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बनाने को आरोपी अक्षय प्रताप ने पीड़िता की ससुराल की महिलाओं की इंस्टाग्राम आईडी पर वे अश्लील तस्वीरें भेजकर वायरल दीं. आरोपी ने फोन पर धमकी दी कि अभी भी समय है, मुकदमा वापस ले लो. वरना समाज में रहने लायक नहीं छोड़ेगा. पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है. जिससे मैं अवसाद में आ गई हूं. मुझे जान माल का भय सता रहा है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.



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