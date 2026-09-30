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आगरा में कुत्ते से वीभत्स क्रूरता! वीडियो वायरल होने पर हरकत में पुलिस, आरोपी परिवार फरार

आगरा में पशु क्रूरता. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : सैंया थाना क्षेत्र स्थित पशुहाट मैदान के पास खुलेआम आग में कुत्ते को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. हालांकि स्पष्ट नहीं है कि पशु कौन सा है. ईटीवी भारत भी तथाकथित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. बहरहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में किसी पशु के भून कर खाने की बात सामने आई है.