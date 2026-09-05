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आगरा ऑनर किलिंग; मां बोली - नहीं पता, किसने बेटी को मारा

झूठी शान के लिए बेटी के क़त्ल का आरोप. ( ईटीवी भारत )

शुक्रवार को जब चंद्रवीर की पत्नी घर से बाहर गई थी. बेटा भी काम पर गया था. तभी घर पर अकेली सो रही नाबालिग बेटी पर बांके से उसके सिर पर हमला किया. जिससे उसकी चीख तक नहीं निकली. इसके बाद आरोपी चंद्रवीर ने नाबालिग के गले पर बांके से प्रहार किया. उसका गला दबा दिया. इसके बाद गला भी घोंटा.

आरोपी चंद्रवीर ने अपनी नाबालिग बेटी के गांव के युवक से प्रेम संबंध को लेकर हत्या की थी. एक सितंबर की रात नाबालिग बेटी घर से बिना बताए बाहर चली गई थी. मगर, देर रात लौट आई. जिससे चंद्रवीर बेहद आहत था.

बता दें कि ताजनगरी के एकता थाना क्षेत्र स्थित गांव पचगईं खेड़ा में झूठी शान की खातिर चंद्रवीर ने अपनी 17 वर्ष की बेटी की सोते में ही बांके से प्रहार करके हत्या की. उसका गला भी दबाया और घोंटा था.

झूठी शान के लिए बेटी के क़त्ल का आरोप. (ईटीवी भारत)

एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह नागर ने बताया कि नाबालिग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वज़ह चोटें आई हैं. जिसमें सिर पर सोते समय बांके के पिछले हिस्से से जोरदार प्रहार होने से हेड इंजरी है. जिस वजह से उसकी मौत हुई. नाबालिग के शरीर पर कई चोटें मिली हैं.

इसमें एसआई कैलाश चंद्र गुप्ता ने मृतका नाबालिग के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया.

मृतका की मां ने कहा कि उसे नहीं पता कि बेटी को किसने मारा. मैं घर पर नहीं थी. परिवार के किसी भी सदस्य ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है. शुक्रवार देर शाम पुलिस इस मामले में खुद वादी बनी है.

आगरा : आगरा की एकता थाना पुलिस ने बहुर्चिचत ऑनर किलिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी पिता को जेल भेज दिया. बेटी की हत्या के बाद परिवार सदमे में है. परिवार ने घर का मुखिया जेल जाने को लेकर चुप्पी साध ली है.

बेटी की हत्या और बैड पर शव छोड़कर चंद्रवीर एकता थाना पर पहुंचा और बेटी की हत्या की सूचना पुलिस को दी. जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. घर पहुंचकर नाबालिग का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया.

आगरा ऑनर किलिंग में पुलिस बनी वादी. (ईटीवी भारत)

पुलिस बनी वादी, अब चार्जशीट ज़ल्द

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पूछताछ में आरोपी चंद्रवीर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. उसने बेटी की हत्या करना स्वीकार कर लिया है. बेटी के प्रेम संबंध के चलते ही उसकी हत्या की है.

पहले परिवार तो नाबालिग का पोस्टमार्टम ही नहीं करना चाहता था. आरोपी की पत्नी, बेटा और अन्य परिजन ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है.

मृतका की मां रजनी से पुलिस ने तहरीर देने को कहा, तो रजनी ने कहा कि मुझे क्या पता, किसने बेटी को मारा है. मैं तो घर नहीं थीं. पति ऐसा क्यों बोल रहे, उन्हें नहीं पता. परिवार से जब कोई तहरीर देने को तैयार नहीं हुआ, तो पुलिस ने अपनी तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

इस मामले में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं. जिससे आरोपी चंद्रवीर को सजा दिलाएंगे. इस मामले में ज़ल्द चार्जशीट लगाई जाएगी.

आगरा ऑनर किलिंग में जांच करने पहुंची पुलिस पहुंची. (ईटीवी भारत)

बिरादरी में बदनामी हो रही थी !

हत्यारोपी चंद्रवीर ने पुलिस को बताया कि प्रेम संबंध को लेकर बेटी को समझाया. मगर, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी. बेटी सीधे मुंह बात नहीं करती थी. वह पड़ोसी युवक की दोस्ती में पागल थी. जो दूसरे बिरादरी का है. जिस पर बेटी को बहुत समझाया. उसने कहा कि बेटी पहले पढ़ाई करो. अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है. जब पढ़ जाओगी, तो किसी अच्छे लड़के से शादी कराएंगे.

इस पर भी जब वो नहीं मानी, तो उसे धमकाया भी. बेटी की ज़िद और बिरादरी में बदनामी की वज़ह से वो परेशान थी. बुधवार सुबह उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ. सुबह से ही घर में क्लेश शुरू हो गया और देर रात तक ये चलता रहा. वह और उसकी पत्नी परेशान थे. उनके मन में यही बात घूम रही थी कि अगर बेटी भाग गई, तो समाज क्या कहेगा ? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा. यही बात उसके दिमाग में घूमती रही थी.

हत्यारोपी चंद्रवीर ने पुलिस को बताया कि गांव में लोग तरह-तरह की बात कर रहे थे. जिससे मैं बहुत परेशान था. बेटी ने उस लड़के के चक्कर में घर की इज्ज़त का ध्यान नहीं दिया. इसी को लेकर उसकी हत्या की गई.