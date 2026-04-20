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जेल से बाहर आते ही फिर सुर्ख़ियों में हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव, ढाबा संचालक से मांगी 10 लाख की रंगदारी

आगरा में जेल से छूटते ही हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव ने ढाबा संचालक से 10 लाख की रंगदारी मांगी और जानलेवा हमला किया.

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राज चौहान हत्याकांड में भी था नाम, अब जेल से निकलते ही मोनू यादव ने इलाके में फैलाया खौफ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:04 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 3:55 PM IST

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आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट के ट्रांसयमुना थाना का हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव जेल से बाहर आते ही एक बार फिर सुर्खियों में है. जेल से बाहर आने पर हिस्ट्रीशीटर पर दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगा है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एक ढाबा संचालक की शिकायत पर जानलेवा हमला और रंगदारी मांगने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब पुलिस हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव, उसके बेटे, भाई समेत चार अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

जानलेवा हमला और दबंगई: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र स्थित नगला रामबल निवासी राजू ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई है. राजू ने बताया कि कालिंदी विहार के सौ फुटा मार्ग पर उसका एक ढाबा है, जहां मोनू यादव अपने गुर्गों के साथ अक्सर खाना खाने आता था. वह वहां खुलेआम दबंगई दिखाता था और बिना पैसे दिए ही चला जाता था. पैसे मांगने पर वह जान से मारने की धमकी देता था, जिससे परेशान होकर राजू ने अपना ढाबा किराये पर दे दिया था.

राज चौहान हत्याकांड में भी था नाम: पीड़ित का आरोप है कि 22 जनवरी 2026 को पंचमुखी मंदिर के पास मोनू यादव और उसके साथियों ने उसे घेर लिया था. आरोपियों ने उससे कहा कि "खाने के रुपये मांगने की हिम्मत कैसे की" और उसकी बेरहमी से पिटाई की. इस दौरान मोनू यादव ने गोली भी चलाई थी, जिससे वह बमुश्किल जान बचाकर भाग पाया था. मोनू यादव एक पुराने मुकदमे में जमानत कटवाकर जेल चला गया था और 16 अप्रैल को ही बाहर आया है.

डीसीपी सिटी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश: राजू के मुताबिक, 17 अप्रैल को जब वह किराये के पैसे लेने जा रहा था, तब मोनू ने उसे पकड़कर 10 लाख रुपये की मांग की. विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी जेब में रखे 30 हजार रुपये छीन लिए और शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. दिसंबर 2025 के राज चौहान हत्याकांड में भी मोनू यादव का नाम सामने आया था, जिससे पुलिस पर अब कार्रवाई का भारी दबाव है.

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Last Updated : April 20, 2026 at 3:55 PM IST

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