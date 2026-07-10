ETV Bharat / state

बारिश का कहर; आगरा के कई इलाकों में सड़कें धंसी, गली मोहल्लों में जबरदस्त जलभराव

आगरा : बीते 24 घंटे तक रुक-रुककर हुई बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है. शहर में 50 से अधिक जगहों पर जलभराव है. सड़कें और गलियां तालाब बन चुकी है. वीवीआईपी रोड समेत कई इलाकों की सड़कें धंस गई हैं. आगरा स्मार्ट सिटी की पॉश कॉलोनी कमला नगर क्षेत्र में कर्मयोगी एन्क्लेव के पास सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया है. नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके तबल किया है.

आगरा में बारिश का कहर. (Video Credit : ETV Bharat)







आगरा में मंगलवार देर शाम से बूंदाबांदी शुरू हुई थी. बुधवार दिनभर रुक रुक कर बारिश हुई इसके बाद देर रात से गुरुवार दोपहर तक बारिश होती रही. इससे शहर में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई. मानसून की पहली बारिश में ही वीवीआईपी रोड पर जलभराव हो गया. इसके अलावा शहर के 50 से अधिक इलाकों पर जबरदस्त जलभराव देखने को मिला. वीवीआईपी रोड अर्जुन नगर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव व सड़कें धंसने की समस्या रही. आगरा कैंट क्षेत्र में सोहल्ला की गलियों में कमर तक पानी भरा हुआ है. राजपुर चुंगी क्षेत्र की दुकानों और मकानों में नाले का पानी भर गया है. कालिंदी विहार के 100 फुटा मार्ग पर सड़क धंसने से एम्बुलेंस फंस गई. जिससे क्रेन की मदद से निकलना पड़ा. गुरुवार सुबह कई जगहों पर स्कूली वैन जलभराव के कारण घंटों फंसी रहीं.