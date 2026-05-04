सिक्सलेन ग्रीनफील्ड का सीधा कनेक्शन 3 एक्सप्रेस-वे से, 3 राज्यों की घटेगी दिल्ली से दूरी
आगरा से ग्वालियर तक निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे मल्टीपरपज है. इससे उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और करीब होंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:34 PM IST
सागर : आगरा-ग्वालियर सिक्सलेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का काम तेज गति से जारी है. ये एक्सप्रेस-वे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के दो शहरों आगरा और ग्वालियर को जोड़ेगा. 88.4 किमी का आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो 4 हजार 613 करोड़ की लागत से बन रहा है. ये आगरा (देवरी) से ग्वालियर (सुसेरा) के बीच सफर का समय 4-5 घंटे से घटाकर डेढ़ घंटे कर देगा.
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे 3 राज्यों को जोड़ेगा
ये एक्सप्रेस-वे देश की राजधानी दिल्ली से मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के प्रमुख शहरों का सफर आरामदायक और कम समय में होने वाला कर देगा. साथ ही ग्वालियर-मुरैना-धौलपुर-आगरा को जोड़ने वाली भीड़भाड़ वाली पुराने मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी उभरेगा. आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे से उत्तर भारत में परिवहन कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण असर डालेगा.
ये न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि व्यावसायियों और माल परिवहन को विस्तार और गति देगा. सबसे बड़ी बात ये है कि फिलहाल आगरा और ग्वालियर के बीच सफर में 2-3 घंटे का वक्त लगता है, जो घटकर एक घंटा हो जाएगा. ये प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है और 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य
आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. ये एक्सप्रेस-वे 3 राज्यों उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरेगा. ये 88.4 किमी का एक्सप्रेस वे ग्वालियर के सुसेरा से आगरा के देवरी तक बनाया जा रहा है. जनवरी 2026 से आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य की बाधाएं हटा दी गई हैं. संभावना है कि इसका निर्माण तय समय पर पूरा हो जाएगा.
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आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे की खास बातें
- एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई - लगभग 88.4 किमी.
- ग्वालियर, मुरैना (एमपी) धौलपुर (राजस्थान) और आगरा (यूपी) जुड़ेंगे
- एनएच 44 के समांतर 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेस-वे
- प्रोजेक्ट का बजट - 4,613 करोड़ रुपए
- चंबल नदी पर अत्याधुनिक केबल-स्टे ब्रिज
- 8 बड़े ब्रिज, 6 फ्लाईओवर, और 200 से अधिक पुलियां
- वाहन 100किमी/घंटा की रफ्तार से जा सकेंगे.
- प्रोजेक्ट की समयावधि - 2028 के तक पूरा होने का लक्ष्य।
इन प्रमुख एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी
- यमुना एक्सप्रेसवे (आगरा)
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (इटावा)
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (कोटा)
दिल्ली-ग्वालियर के बीच दूरी घटेगी
ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे से उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सफर का समय एक तिहाई रह जाएगा. देश की राजधानी दिल्ली 3 राज्यों के शहरों से जुड़ जाएगी. दिल्ली और ग्वालियर की दूरी लगभग 360 किमी है. जिसे आगरा-दिल्ली राजमार्ग और यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से यात्रा करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं. अब ये समय करीब 3-4 घंटे में पूरा होगा. एक्सप्रेस-वे समय को कम करने के साथ देशभर के कई शहरों को जोड़ेगा. ग्रीन एक्सप्रेस-वे इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे और कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा.