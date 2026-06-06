गुजरात पुलिस ने आगरा से बरामद किए 28 लाख के जाली नोट, चार आरोपी गिरफ्तार
गुजरात अहमदाबाद के बटवा थाना क्षेत्र में हुई हत्या से जुड़े हैं तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 9:54 AM IST
आगरा : फतेहाबाद थाना क्षेत्र स्थित मेहरा चौधरी गांव से गुजरात पुलिस ने 28 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं. नकली नोट के तार गुजरात अहमदाबाद के बटवा थाना क्षेत्र में 23 मई की रात हुई गैंग के सरगना की हत्या से जुड़े हैं. इस मामले में गुजरात पुलिस ने हरियाणा गुरुग्राम के दो और आगरा फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेहरा चौधरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर फतेहाबाद के गांव मेहरा चौधरी में दबिश देकर नकली करेंसी और अन्य सामान बरामद किया है.
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गुजरात पुलिस ने जानकारी दी थी कि अहमदाबाद के थाना बटवा में 23 मई की रात किराए पर मकान लेकर रहने वाले लोगों के बीच खाने को लेकर मारपीट हुई थी. मारपीट में इमरान नाम के युवक की सिर पर गर्म तवा मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी इमरान का शव कमरे में बंद करके भाग गए थे.
वारदात की सूचना पर पहुंची थाना बटवा पुलिस टीम ने शव के अलावा कमरे से जले नकली नोट बरामद किए थे. इसकी जांच में आरोपियों की तलाश में गुजरात पुलिस ने हरियाणा गुरुग्राम में दबिश दी. इस दौरान किशोर समेत चार आरोपियों को दबोचा गया. इनमें दो आरोपी फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेहरा चौधरी के रहने वाले हैं. पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोटों की जानकारी दी. नकली करेंसी में पांच पांच सौ रुपये के नोट हैं. आरोपियों ने बताया कि इमरान ही नकली करेंसी बनाने वाले गैंग का सरगना था.
डीसीपी पूर्वी के मुताबिक इसके बाद गुजरात पुलिस आगरा फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेहरा चौधरी के निवासी चंद्र मोहन पुत्र विनोद और वीरेंद्र उर्फ वीरा पुत्र परशुराम बघेल को रिमांड लेकर गुरुवार को आगरा पहुंची. गुजरात पुलिस टीम ने दोनों की निशानदेही पर गांव स्थित उनके घर से 28 लाख के नकली नोट, एक लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान बरामद किया है. इसके बाद गुजरात पुलिस नकली करेंसी और अन्य सामान के साथ ही आरोपियों को लेकर शुक्रवार शाम गुजरात रवाना हो गई.
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