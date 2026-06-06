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गुजरात पुलिस ने आगरा से बरामद किए 28 लाख के जाली नोट, चार आरोपी गिरफ्तार

आगरा : फतेहाबाद थाना क्षेत्र स्थित मेहरा चौधरी गांव से गुजरात पुलिस ने 28 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं. नकली नोट के तार गुजरात अहमदाबाद के बटवा थाना क्षेत्र में 23 मई की रात हुई गैंग के सरगना की हत्या से जुड़े हैं. इस मामले में गुजरात पुलिस ने हरियाणा गुरुग्राम के दो और आगरा फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेहरा चौधरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर फतेहाबाद के गांव मेहरा चौधरी में दबिश देकर नकली करेंसी और अन्य सामान बरामद किया है.





डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गुजरात पुलिस ने जानकारी दी थी कि अहमदाबाद के थाना बटवा में 23 मई की रात किराए पर मकान लेकर रहने वाले लोगों के बीच खाने को लेकर मारपीट हुई थी. मारपीट में इमरान नाम के युवक की सिर पर गर्म तवा मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी इमरान का शव कमरे में बंद करके भाग गए थे.

वारदात की सूचना पर पहुंची थाना बटवा पुलिस टीम ने शव के अलावा कमरे से जले नकली नोट बरामद किए थे. इसकी जांच में आरोपियों की तलाश में गुजरात पुलिस ने हरियाणा गुरुग्राम में दबिश दी. इस दौरान किशोर समेत चार आरोपियों को दबोचा गया. इनमें दो आरोपी फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेहरा चौधरी के रहने वाले हैं. पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोटों की जानकारी दी. नकली करेंसी में पांच पांच सौ रुपये के नोट हैं. आरोपियों ने बताया कि इमरान ही नकली करेंसी बनाने वाले गैंग का सरगना था.