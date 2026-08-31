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आगरा GRP ने पकड़ा चोर गिरोह का सरगना क्रिकेटर; MP का फास्ट बॉलर निकला शातिर चोर, 14 लाख का माल बरामद

आगरा कैंट जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के सरगना क्रिकेटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है.

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एमपी का 'मैन ऑफ द मैच' फास्ट बॉलर गिरफ्तार: यात्रियों के गहने और नकदी देखकर बैग उड़ाता था गैंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 11:01 PM IST

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आगरा: आगरा में जीआरपी कैंट ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह का सरगना एक क्रिकेटर है, जो मध्यप्रदेश की कई ट्रॉफियों में फास्ट बॉलर के रूप में खेल चुका है. जीआरपी की पूछताछ में सरगना और उसके साथी ने कई वारदातों का खुलासा किया है.

आरोपी ने बताया कि वह बैग या सूटकेस देखकर पहचान जाता था कि किसमें रुपये या गहने रखे हैं और मौका मिलते ही उसे पार कर देता था.

जानकारी देते जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित. (Video Credit: ETV Bharat)

खेरिया पुल के पास से दो संदिग्ध गिरफ्तार: 21 अगस्त को आरोपियों ने एक यात्री का ब्रीफकेस पार किया था, जिसमें लाखों रुपये के गहने और 50 हजार रुपये नकद थे. सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान खेरिया पुल के पास से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दोनों ने अपने नाम अबरार (26) निवासी विदिशा (मप्र) और शोएब (40) निवासी विदिशा (मप्र) बताया. दोनों ने ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों का सामान चोरी करना स्वीकार किया है.

14 लाख रुपये से अधिक का सामान बरामद: आरोपियों के पास से एक लेडीज पर्स, 50 हजार रुपये नकद, दो सोने के कड़े, दो सोने के कंगन, तीन सोने की अंगूठी, सोने का झुमका, एक मोबाइल, दो आईडी कार्ड और दो अमेरिकी डॉलर बरामद हुए हैं. आरोपियों ने पूछताछ में तीन वारदातें कबूली हैं और उनके पास से करीब 14 लाख रुपये से अधिक का माल मिला है. पूछताछ में गिरफ्तार अबरार ने खुलासा किया कि वह मध्यप्रदेश में कई राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में खेल चुका है और कई मैचों में 'मैन ऑफ द मैच' भी रह चुका है.

सट्टे की लत ने बनाया अपराधी, पुलिस टीम को पुरस्कार: जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि सट्टेबाजी और अन्य बुरी लत की वजह से अबरार ने चोरी करना शुरू किया था. हाल ही में जिस महिला यात्री का बैग चोरी किया था, उससे मिले पैसों से उसने एक क्रिकेट टूर्नामेंट की एंट्री फीस जमा की थी. दोनों अभियुक्तों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. इस गिरोह को दबोचने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

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