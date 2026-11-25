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ताजमहल की ढाल बनेगी हरियाली; ताज और किले के बीच बनेगा ग्रीन बफर, धूल-प्रदूषण रोकेगा हरा भरा गलियारा

आगरा : कभी सियासी भूचाल और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से सुर्खियों में रहा 'ताज कॉरिडोर' या 'ताज हेरिटेज कॉरिडोर' एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है. जिस जमीन से मायावती सरकार गिरी थी. आज उसी जमीन पर अब आगरा किला और ताजमहल के बीच ग्रीन बफर बनाने के लिए सरकार का हरियाली विकसित करने और पहले से तैयार गार्डन्स के रखरखाव पर पूरा फोकस है. जिससे जहां ताजमहल और आगरा किले के बीच हरियाली से पर्यटकों को खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा.

उद्यान विभाग का प्लान : उद्यान विभाग करोड़ों रुपये के बजट से ताज व्यू गार्डन का क्षेत्र बढ़ाकर अब हरियाली विकसित कर रहा है. एएसआई कैसे अपने गार्डन का रखरखाव कर रहा है. यहां से ताजमहल का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है.



दो विभाग विकसित कर रहे गार्डन : एएसआई ने ताज हेरिटेज कॉरिडोर की अपने हिस्से की 10 हेक्टेयर जमीन ताज व्यू गार्डन के लिए चिन्हित की. जिसके करीब 60 फीसदी हिस्से में ताज व्यू गार्डन विकसित कियाग गया है. जिसके रखरखाव के लिए एएसआई ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टेंडर भी जारी किया है. एएसआई की ओर से 'ताज कॉरिडोर' में विकसित किए गए 'ताज व्यू गार्डन' पर की देखरेख पर पांच साल में 1.90 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यह जानकारी फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के पूछे गए सवाल के जबाव में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लोकसभा में दी थी.

ग्रीन बफर जोन को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat)



वित्तीय वर्ष ताज व्यू गार्डन रखरखाव खर्च



2017-18 25 लाख रुपये.



2018-19 41 लाख रुपये.



2019-20 79 लाख रुपये.



2020-21 17 लाख रुपये.



2021-22 28 लाख रुपये.

पर्यावरण के लिए भी मुफीद. (Photo Credit : ETV Bharat)

आगरा किला का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

गार्डन में हरियाली की कवायद में जुटे मजदूर. (Photo Credit : ETV Bharat)

उद्यान विभाग के उद्यान अधीक्षक रजनीश पाण्डेय ने बताया कि ताजमहल और किला के बीच में ताज कॉरिडोर की जमीन पर ताज व्यू गार्डन है. जिसका एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 40 हजार वर्गमीटर अविकसित क्षेत्रफल यमुना किनारे है. विकसित किया जा रहा है. वहां पर सुंदर और आकर्षक पार्क बनाया जा रहा है. जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहद अहम है. इससे धूल नहीं उड़ेगी, गार्डन में शोभागर पौधे लगाए जाएंगे. पाम, हैज और समेत अन्य पौधे लग जाएंगे. अभी इसे पूरा करने में एक माह लगेगा. यह एडीए की पथकर निधि से विकसित किया जा रहा है.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जून में आगरा में 23 वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण जारी किया. जिसमें ताजमहल की सतह पर पांच साल में किस तरह से सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर (एसपीएम या पीएम 100) की मात्रा में गिरावट का जिक्र किया है. जिसकी वजह से ही अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल की सफाई के लिए मडपैक ट्रीटमेंट (मुल्तानी मिट्टी का लेप) की जरूरत नहीं है. पहले ही ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) और सुप्रीम कोर्ट ताजमहल पर प्रदूषण कम करने को लेकर तमाम पाबंदी लगा रहे हैं. जिसमें ही ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में पर्यटक वाहनों पर रोक के साथ ही ग्रीनरी विकसित करने पर पूरा जोर है.2021 94 146 2582022 100 148 2612023 99 142 2292024 101 150 2352025 87 133 218बसपा सुप्रीमो 2002 में भाजपा और रालोद गठबंधन से यूपी की सीएम बनी तो आगरा के लिए उन्होंने ताज हेरिटेज कॉरिडोर या ताज कॉरिडोर परियोजना बनाई. इस परियोजना पर काम शुरू हुआ. जिसमें ताजमहल और आगरा किले के बीच यमुना नदी के किनारे एक आधुनिक पर्यटन क्षेत्र विकसित करना था. जो करीब करीब 175 करोड़ रुपये की परियोजना थी. जहां पर पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं प्रस्तावित थीं. जो इस तरह से थीं.यूपी की तत्कालीन मुखिया मायावती ने सितंबर 2002 में परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपये जारी किए थे. इस पर धनराशि पर गंभीर सवाल उठे जो ताज कॉरिडोर मामले का सबसे चर्चित आंकड़ा बन गया. परियोजना पर सवाल उठे, हंगामा हुआ. सीबीआई जांच के दायरे में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की भूमिका भी आई. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. 16 जुलाई 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी परियोजना पर गंभीर सवाल उठाए.