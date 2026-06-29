ग्रेटर आगरा परियोजना; गंगापुरम और नर्मदापुरम के 1626 भूखंड के लिए पंजीकरण शुरू, जानिए कीमत
आगरा विकास प्राधिकरण ने इनर रिंग रोड के पास करीब 449 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रेटर आगरा योजना पिछले माह लॉन्च की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:25 AM IST
आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ग्वालियर रोड स्थित अटल पुरम परियोजना की सफलता के बाद अब ग्रेटर आगरा परियोजना में भी भूखंडों के पंजीकरण शुरू कर दिया है. ग्रेटर आगरा परियोजना का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे. एडीए ने ग्रेटर आगरा परियोजना की दो टाउनशिप में 1626 भूखंडों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है. एडीए पोर्टल पर सोमवार दोपहर से बुकिंग शुरू हो जाएगी.
बता दें, आगरा विकास प्राधिकरण ग्रेटर आगरा परियोजना में 10 नदियों के नाम पर 10 टाउनशिप विकसित कर रहा है. जिनमें सबसे पहले गंगापुरम और नर्मदापुरम टाउनशिप में भूखंडों की बुकिंग की तैयारी एडीए ने पूरी कर ली है. एडीए की ओर से 29 जून से दोनों टाउनशिप के लिए बुकिंग प्रारंभ कर रहा है. बुकिंग की प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी. भूखंडों की बुकिंग ऑनलाइन जनहित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.
गंगापुरम टाउनशिप में भूखंड
श्रेणी भूखंडों की संख्या
एलआईजी 210
एमआईजी-1 306
एमआईजी-2 56
एचआईजी-1 169
एचआईजी-2 167
नर्मदापुरम टाउनशिप में भूखंड
श्रेणी भूखंडों की संख्या
एलआईजी 220
एमआईजी-1 144
एमआईजी-2 296
एचआईजी-1 09
एचआईजी-2 49
दस प्रतिशत धनराशि से करें बुकिंग : एडीए की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा परियोजना की टाउनशिप में भूखंडों की कीमत 33 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है. दोनों ही टाउनशिप के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना है. इसमें आवेदन के समय अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को 10 फीसदी और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को पांच फीसदी धनराशि जमा करानी होगी. नर्मदापुरम में 718 भूखंड और गंगापुरम में 908 भूखंड की पहले चरण में बुकिंग शुरू हो रही है.
ग्रेटर आगरा की 10 टाउनशिप
टाउनशिप का नाम नाम क्षेत्रफल
सिंधुपुरम 26.83 हेक्टेयर
गोमतीपुरम 49.45 हेक्टेयर
गंगापुरम 48.68 हेक्टेयर
यमुनापुरम 43.77 हेक्टेयर
बेतवापुरम 28.41 हेक्टेयर
महानदीपुरम 31.09 हेक्टेयर
नर्मदापुरम 45.18 हेक्टेयर
गोदावरीपुरम 42.28 हेक्टेयर
कृष्णापुरम 42.86 हेक्टेयर
कावेरीपुरम 47.78 हेक्टेयर
पंजीकरण शुल्क : एडीए की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा परियोजना की गंगापुरम और नर्मदापुरम टाउनशिप में भूखंडों हिसाब से पंजीकरण शुल्क देना है. एलआईजी भूखंड के लिए पंजीकरण शुल्क 3,30,000 रुपये, एमआईजी- 1 के लिए पंजीकरण शुल्क 4,95,000 रुपये, एमआईजी- II भूखंड के लिए पंजीकरण शुल्क 6,60,000 रुपये, एचआईजी- I भूखंड के लिए पंजीकरण शुल्क 8,25,000 रुपये और एचआईजी - II भूखंड के लिए पंजीकरण शुल्क 9,90,000 रुपये है.
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