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आगरा में 744 प्लॉट, ग्रेटर आगरा योजना, गोमतीपुरम टाउनशिप में ऑनलाइन बुकिंग शुरू

आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की बहुप्रतीक्षित ग्रेटर आगरा परियोजना की तीसरी टाउनशिप गोमतीनगर में प्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई. आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने सोमवार को गोमतीपुरम टाउनशिप के 744 प्लॉट की बुकिंग शुरू की. जिससे अब आगरा में घर का सपना देखने वाले लोग अपने प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं. जिसके बाद लॉटरी से लोगों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे. इससे पहले एडीए की ग्रेटर आगरा परियोजना में गंगापुरम के 908 में से 620 और नर्मदापुरम के 718 में से 386 आवासीय भूखंडों का आवंटन सितंबर माह में किया गया था.





बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से रायपुर-रहनकलां में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में 449.5 हेक्टेयर भूमि पर ग्रेटर आगरा परियोजना विकसित कर रहा है. ग्रेटर आगरा परियोजना में 10 नदियों के नाम पर 10 टाउनशिप विकसित होंगी. जिसमें आठ टाउनशिप आवासीय हैं. जिनमें सिंधपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और बेतवापुरम आवासीय टाउनशिप हैं.





यमुनापुरम की बात करें तो व्यावसायिक और कावेरीपुरम डूब क्षेत्र में है. इसलिए, इन दोनों टाउनशिप में आवासीय भूखंड नहीं हैं. एडीए ने इस परियोजना की गंगापुरम और नर्मदापुरम टाउनशिप के भूखंडों की बुकिंग और लॉटरी निकाली. अब दीपावली से पूर्व एडीए ने ग्रेटर आगरा परियोजना की गोमतीपुरम टाउनशिप ने बुकिंग शुरू की है. मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया का शुभारंभ किया. जिससे दो दिसंबर तक आवेदक 744 आवासीय भूखंडों के लिए बुकिंग कर सकेंगे.





दस प्रतिशत धनराशि से करें बुकिंग

एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि यह ग्रेटर आगरा परियोजना की तीसरी टाउनशिप है. जिसके आंवटन प्रक्रिया का शुभारंभ हुई है. गोमतीनगर टाउनशिप में विभिन्न श्रेणियों के 744 भूखण्ड हैं. जिसके लिए आवेदक जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in और एडीए पोर्टल www.adaagra.org.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 है. ऑनलाइन पंजीकरण में दस प्रतिशत राशि ही जमा करनी है. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को पांच फीसदी धनराशि जमा करानी होगी.







ग्रेटर आगरा की 10 टाउनशिप



