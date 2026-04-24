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भ्रष्टाचार और फाइलों की हेराफेरी में नपे आगरा के GM जलकल; जांच के बाद निलंबित

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जलकल GM एके राजपूत के खिलाफ कार्रवाई हुई है.

भ्रष्टाचार और फाइलों की हेराफेरी में नपे आगरा के GM जलकल.
भ्रष्टाचार और फाइलों की हेराफेरी में नपे आगरा के GM जलकल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:26 AM IST

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आगरा: उप्र सरकार ने गुरुवार देर शाम आगरा के जलकल विभाग में भ्रष्टाचार और मनमानी पर GM अरुणेंद्र कुमार राजपूत उर्फ एके राजपूत को निलंबित कर दिया है. GM एके राजपूत पर यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, नियम विरुद्ध नियुक्तियों और प्रशासनिक अनुशासनहीनता के आरोपों में हुई है.

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जलकल विभाग में जो भ्रष्टाचार और अनियमितता हुईं थीं. उसकी जांच में सहयोग नहीं करने पर जलकल विभाग के GM एके राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजी गई थी. इस मामले में ही जलकल GM एके राजपूत के खिलाफ कार्रवाई हुई है. निलंबन के दौरान एके राजपूत स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ कार्यालय से संबद्ध रहेंगे.

आरोप है कि GM जलकल एके राजपूत ने जांच में सहयोग नहीं किया. उनके खिलाफ शिकायतें तब सामने आईं, जब करीब 4.50 करोड़ रुपए के घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ. विभाग के प्रमुख सचिव ने जलकल GM को निलंबित किया तो विभाग में खलबली मच गई है. शासन ने संघ भूषण को कार्यवाहक चार्ज सौंपा है.

जलकल GM एके राजपूत के खिलाफ चल रही जांच में विभाग ने नियमों को दरकिनार करके अपनी दरों पर खरीद-फरोख्त करना पाया. इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 2.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली.

शहर में पाइपलाइन मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन धरातल पर काम नहीं मिला. जांच से बचने के लिए लखनऊ की फर्मों से 80 लाख रुपए के स्लूज वाल्व खरीदे गए. 40 लाख रुपए के भुगतान को 5-5 लाख की फाइलों में बांटकर स्वीकृति ली गई, ताकि वित्तीय सीमा के भीतर रहकर भुगतान किया जा सके.

इतना ही नहीं शिकायत पर पाइपलाइन मरम्मत और नई लाइन बिछाने के नाम पर किए भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों की जांच कर रही कमेटी का सहयोग GM एके राजपूत ने नहीं किया. इस पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने GM एके राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करके रिपोर्ट निदेशालय भेजी थी.

जांच में अड़ंगा और नियम विरुद्ध नियुक्तियां: जलकल GM राजपूत पर भ्रष्टाचार के साथ विभाग को निजी जागीर की तरह चलाने के आरोप लगे हैं. उन्होंने सुमित पचौरी की नियम विरुद्ध नियुक्ति कर उसे JE पद पर तैनात किया.

नगर आयुक्त की तीन सदस्यीय कमेटी ने फाइलें मांगीं, लेकिन GM ने देने से इंकार कर दिया. मृतक आश्रित कोटे में रजनीश शर्मा, चरणजीत और ललित दक्ष की नियुक्तियों और प्रमोशन को भी जांच में अवैध पाया गया.

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, GM एके राजपूत ने फाइलें छुपाईं और कई बार बुलाने पर भी जांच टीम के सामने पेश नहीं हुए. जो प्रशासनिक अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. इतना ही नहीं, जलकल GM राजपूत की मनमानी से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता राजकुमार शर्मा को 18 साल बाद भी पेंशन के लिए भटकना पड़ा.

घोटाले में घिरे, गिरी गाज: जांच रिपोर्ट में आरोप है कि GM एके राजपूत ने हर शिकायत को फर्जी बताकर दबाने की कोशिश की. उनके खिलाफ शिकायतों की जांच नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार की.

जलकल विभाग ने उन्हें जांच के लिए फाइलें नहीं दी गई. साक्ष्य छिपाने का प्रयास करने के साथ ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग में 2.5 करोड़ रुपए और स्लूज वाल्व खरीद में 80 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई. नियुक्तियों में भी धांधली के साथ ही नियमों के विपरीत लिपिकों को पदोन्नति की.

घोटाले के मुख्य आरोप

  • मद घोटाले की राशि/विवरण
  • रेन वाटर हार्वेस्टिंग ₹2.5 करोड़ का गबन
  • पाइपलाइन मरम्मत ₹1 करोड़ (बिना सत्यापन भुगतान)
  • स्लूज वाल्व खरीद ₹80 लाख (नियम विरुद्ध फाइलिंग)
  • अवैध नियुक्ति सुमित पचौरी (जेई पद पर तैनात)

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