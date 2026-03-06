आगरा की बेटी तनीशा सिंह को पहले प्रयास में मिली सफलता, UPSC एग्ज़ाम में आई 930वीं रैंक
आगरा की बेटी तनीषा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में 930वीं रैंक आयी है.
आगरा: आगरा की बेटी तनीषा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में बाजी मारी है. तनीषा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बीटेक के बाद सालाना 10 लाख रुपये से अधिक के पैकेज पर नौकरी शुरू की थी. मगर, जब तनीषा सिंह ने देश सेवा करने की सोची तो माता और पिता का पूरा साथ मिला. जिस पर सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर तनीषा सिंह ने सिविल सेवा की घर पर ही ऑनलाइन तैयारी शुरू की.
मेहनत से हासिल की 930वीं रैंक: अपनी मेहनत और लगन से तनीषा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 930वीं रैंक पाई है. जैसे ही तनीषा सिंह के सिविल सेवा में चयन की जानकारी हुई, परिचित और रिश्तेदार उनके घर बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचने लगे. बृज द्वारिका कॉलोनी, देहतोरा रोड निवासी राजस्व निरीक्षक हीरा सिंह का परिवार मूलतः आगरा की किरावली तहसील के गांव कुकथला का रहने वाला है. हीरा सिंह ने बताया कि उनकी दो बेटियां तनीषा सिंह और समीक्षा सिंह हैं.
तैयारी के लिए रिलायंस की नौकरी छोड़ी: राजस्व निरीक्षक हीरा सिंह ने बताया कि तनीषा शुरू से ही बहुत मेधावी रही है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बाद उसने बीटेक भी अच्छे नंबरों से पास किया था. पहले तनीषा का चयन रिलायंस कंपनी में हुआ तो परिवार ने उसे रोका नहीं. मगर, नौकरी के दौरान ही जब उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात कही तो उसे पूरा प्रोत्साहन दिया गया.
10 लाख का पैकेज छोड़ चुनी देश सेवा: तनीषा सिंह ने बताया कि उन्होंने 10वीं में 88 प्रतिशत और 12वीं में पीसीएम के साथ 95 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. इसके बाद उन्होंने कानपुर के एचबीटीयू (HBTU) से बीटेक किया और रिलायंस कंपनी में प्रोसेस इंजीनियर के रूप में 10.5 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर काम शुरू किया. नौकरी के दौरान ही उन्हें लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की जानी चाहिए. इसके बाद उन्होंने परिवार से बात की और माता-पिता के समर्थन पर नौकरी छोड़कर घर से ही पढ़ाई शुरू कर दी.
बिना कोचिंग के ऑनलाइन की पढ़ाई: तनीषा ने किसी कोचिंग संस्थान को जॉइन नहीं किया और घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई और रूटीन बनाकर सेल्फ स्टडी की. तनीषा सिंह ने बताया कि यह उनका पहला प्रयास था जिसमें उन्हें 930वीं रैंक मिली है. हालांकि परिणाम थोड़ा देरी से आया है, लेकिन वह अपने चयन से संतुष्ट हैं. जो भी सर्विस मिलेगी उसे वह स्वीकार करेंगी, अन्यथा अपनी रैंक और बेहतर करने के लिए तैयारी जारी रखेंगी.
पिता को मानती हैं अपना आदर्श: तनीषा अपने पिता को अपना आदर्श मानती हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने यह सफलता प्राप्त की है. उनका युवाओं से कहना है कि पहले अपना लक्ष्य तय करें और जो भी करें, मन लगाकर करें. फोकस बनाए रखने से मेहनत का फल जरूर मिलता है और असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए. हीरा सिंह ने बताया कि बेटी के चयन से पूरे परिवार और कॉलोनी में खुशी का माहौल है और लोग घर आकर मिठाइयां खिला रहे हैं.
