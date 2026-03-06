ETV Bharat / state

आगरा की बेटी तनीशा सिंह को पहले प्रयास में मिली सफलता, UPSC एग्ज़ाम में आई 930वीं रैंक

परिवार आगरा की किरावली तहसील के गांव कुकथला का रहने वाला है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा की बेटी तनीषा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में बाजी मारी है. तनीषा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बीटेक के बाद सालाना 10 लाख रुपये से अधिक के पैकेज पर नौकरी शुरू की थी. मगर, जब तनीषा सिंह ने देश सेवा करने की सोची तो माता और पिता का पूरा साथ मिला. जिस पर सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर तनीषा सिंह ने सिविल सेवा की घर पर ही ऑनलाइन तैयारी शुरू की. मेहनत से हासिल की 930वीं रैंक: अपनी मेहनत और लगन से तनीषा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 930वीं रैंक पाई है. जैसे ही तनीषा सिंह के सिविल सेवा में चयन की जानकारी हुई, परिचित और रिश्तेदार उनके घर बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचने लगे. बृज द्वारिका कॉलोनी, देहतोरा रोड निवासी राजस्व निरीक्षक हीरा सिंह का परिवार मूलतः आगरा की किरावली तहसील के गांव कुकथला का रहने वाला है. हीरा सिंह ने बताया कि उनकी दो बेटियां तनीषा सिंह और समीक्षा सिंह हैं. घर पर बधाई देने वालों का जमघट लगा. (Photo Credit: ETV Bharat) तैयारी के लिए रिलायंस की नौकरी छोड़ी: राजस्व निरीक्षक हीरा सिंह ने बताया कि तनीषा शुरू से ही बहुत मेधावी रही है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के बाद उसने बीटेक भी अच्छे नंबरों से पास किया था. पहले तनीषा का चयन रिलायंस कंपनी में हुआ तो परिवार ने उसे रोका नहीं. मगर, नौकरी के दौरान ही जब उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात कही तो उसे पूरा प्रोत्साहन दिया गया.