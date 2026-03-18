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आगरा में छात्रा को क्लासमेट ने किया ब्लैकमेल; Facebook अकाउंट हैक करके 50 लाख के जेवर ठगे, आरोपी फरार

आगरा: ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में एक छात्रा का उसके क्लासमेट ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया. छात्र कृष गुप्ता पर आरोप है कि उसने छात्रा की फेसबुक आईडी हैक कर ली और उसके फोटो को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया. बदनामी के डर से सहमी छात्रा आरोपी के बिछाए जाल में फंसती चली गई और उसने घर से जेवर और नगदी चोरी कर उसे देना शुरू कर दिया. आरोपी ने इस दौरान छात्रा का न केवल आर्थिक बल्कि गंभीर रूप से मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया.

50 लाख के जेवर और नगदी हड़पी: छात्रा के पिता के अनुसार, आरोपी कृष गुप्ता ने ब्लैकमेलिंग के जरिए घर से करीब 3 लाख रुपये नगद और 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर मंगवाकर हड़प लिए. लगातार बड़ी रकम और गहने घर से गायब होने के कारण छात्रा तनाव में रहने लगी और अप्रैल 2025 में वह गंभीर रूप से बीमार हो गई. जब परिजनों ने बेटी की गिरती सेहत को देखकर उससे विस्तार से बात की, तब जाकर आरोपी की इस करतूत का खुलासा हुआ. बेटी ने बताया कि कैसे उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर डराया जा रहा था.