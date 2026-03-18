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आगरा में छात्रा को क्लासमेट ने किया ब्लैकमेल; Facebook अकाउंट हैक करके 50 लाख के जेवर ठगे, आरोपी फरार

लोहामंडी एसीपी गौरव सिंह ने बताया परिजन की तहरीर पर धमकी, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज की गयी है.

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छात्रा लंबे अर्से से तनाव में थी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 4:10 PM IST

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आगरा: ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में एक छात्रा का उसके क्लासमेट ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया. छात्र कृष गुप्ता पर आरोप है कि उसने छात्रा की फेसबुक आईडी हैक कर ली और उसके फोटो को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया. बदनामी के डर से सहमी छात्रा आरोपी के बिछाए जाल में फंसती चली गई और उसने घर से जेवर और नगदी चोरी कर उसे देना शुरू कर दिया. आरोपी ने इस दौरान छात्रा का न केवल आर्थिक बल्कि गंभीर रूप से मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया.

50 लाख के जेवर और नगदी हड़पी: छात्रा के पिता के अनुसार, आरोपी कृष गुप्ता ने ब्लैकमेलिंग के जरिए घर से करीब 3 लाख रुपये नगद और 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर मंगवाकर हड़प लिए. लगातार बड़ी रकम और गहने घर से गायब होने के कारण छात्रा तनाव में रहने लगी और अप्रैल 2025 में वह गंभीर रूप से बीमार हो गई. जब परिजनों ने बेटी की गिरती सेहत को देखकर उससे विस्तार से बात की, तब जाकर आरोपी की इस करतूत का खुलासा हुआ. बेटी ने बताया कि कैसे उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर डराया जा रहा था.

समझौते के बाद भी नहीं आया बाज: पीड़ित परिवार ने जब आरोपी कृष से बात की, तो उसने रुकने के बजाय सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने की धमकी दी और 5 लाख रुपये की और मांग की. मामले की शिकायत पुलिस से करने पर आरोपी और उसके माता-पिता को सेक्टर 4 चौकी पर लाया गया, जहां उन्होंने जेवर वापस करने के लिए समय मांगा. विश्वास में आकर पिता ने उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन आरोपी ने वादा निभाने के बजाय छात्रा की फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट कर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया. इसके बाद आरोपी ने छात्रा पर शादी करने के लिए भी दबाव बनाया.

पुलिस ने दर्ज की FIR, तफ़्तीश शुरू: आरोपी की बढ़ती बदतमीजी को देखते हुए पीड़ित परिवार ने दोबारा पुलिस की शरण ली और लिखित शिकायत दर्ज कराई. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी कृष गुप्ता और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी, संपत्ति के दुरुपयोग, जबरन वसूली और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल रिकॉर्ड्स जुटा रही है ताकि आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके. वर्तमान में पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी और जेवरों की बरामदगी के लिए दबिश दे रही हैं.

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