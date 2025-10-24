यूपी अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तान बनीं आगरा की सान्वी; सुप्रिया और भारती का भी टी-20 टीम में सेलेक्शन
क्रिकेट कोच लोकेंद्र चाहर ने बताया कि 9 साल से सान्वी चाहर अकादमी में क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं.
आगरा: ताजनगरी की बेटी सान्वी यूपी अंडर-19 टी-20 क्रिकेट टीम की कप्तान बन गई हैं. जिले की दो और खिलाड़ी सुप्रिया अरेला और भारती सिंह का भी क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. जिले की तीन बेटियों के सेलेक्शन से लोगों में खुशी की लहर है. 26 अक्टूबर को यूपी का पहला मैच है और प्रशंसक आगरा की बेटियों का कमाल देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं.
इससे पहले भी आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी प्रतिभा का दमखम दिखा रही हैं. इंटरनेशनल क्रिकेटर रहीं हेमलता काला के बाद आगरा की बेटियों पर क्रिकेट का रंग चढ़ा. आगरा की बेटी पूनम यादव और दीप्ति शर्मा क्रिकेट के फलक पर चमकीं. दोनों भारत की महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनीं. इंटरनेशनल क्रिकेटर दीप्ति शर्मा अभी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं.
एक साथ आगरा की दो बेटियां: क्रिकेट कोच लोकेंद्र चाहर ने बताया कि 9 साल से सान्वी चाहर अकादमी में क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं. हमने सान्वी की प्रतिभा देखी तो लगा कि यह अच्छी क्रिकेटर बनेगी. वह टीम इंडिया में भी जगह पाने की हकदार है.
सान्वी ने पिछले साल भी यूपी अंडर-19 टीम में शानदार प्रदर्शन किया था. यूपी की टीम उप विजेता बनी थी. फाइनल में बंगाल के खिलाफ सान्वी ने 41 रन की नाबाद पारी. सेमीफाइनल में पंजाब के खिलाफ 58 रन नाबाद की पारी खेली थीं.
यूपी अंडर-19 टीम की कप्तान सान्वी के साथ ही आगरा की आद्या क्रिकेट अकादमी की मध्यम तेज गेंदबाज सुप्रिया अरेला और टाइटन क्रिकेट अकादमी की लेग स्पिनर भारती सिंह का भी चयन हुआ है. दोनों अपनी शानदार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाज की गिल्लयां उड़ा देती हैं.
यूपी की अंडर-19 टीम में आगरा की अंशिका चौधरी, डॉली राजपूत को टीम ने स्टैंडबाई खिलाड़ी के रूप में शामिल किया है. आगरा की बेटियों के यूपी टीम में चयन से डीसीएए अध्यक्ष सुनील जोशन, सचिव प्रकाशेष कौशल, सर्वेश भटनागर, मनोज कुशवाह ने खुशी जताई है.
