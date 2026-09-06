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गौतम अडाणी के बेटे करण अडानी ने पत्नी परिधि के साथ ताजमहल का किया दीदार

देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के बेटे करण अडानी परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा पहुंचे थे.

आगरा पहुंचा अडानी परिवार.
आगरा पहुंचा अडानी परिवार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:43 AM IST

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आगरा : मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के बेटे करण अडानी अपने परिवार के साथ आगरा पहुंचे. अडानी परिवार ने करीब एक घंटे तक ताजमहल में बिताया. इस दौरान अडानी परिवार ने टूरिस्ट गाइड से ताजमहल का इतिहास, पच्चीकारी और स्थापत्य कला के बारे में जानकारी ली. ताजमहल के निर्माण से जुड़े कई पहलुओं के बारे में सवाल किए. ताजमहल से जुड़े चर्चित ‘काले ताजमहल’ के बारे में भी जानकारी ली. साथ ही खूब फोटोग्राफी कराई और वीडियो ग्राफी कराई. डायना बेंच पर फोटो भी खिंचवाए.

गौतम अडाणी का परिवार पहुंचा आगरा. (Video Credit : ETV Bharat)

देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडाणी के बेटे कारण अडानी शनिवार को परिवार सहित आम पर्यटकों की तरह स्मारक का दीदार करने पहुंचे. वीआईपी परिवार की ताजमहल यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा करण अडानी की पत्नी परिधि अडानी के सहज और शालीन व्यवहार की रही. अडाणी परिवार ने रॉयल गेट से ताजमहल की पहली झलक देखी तो उत्सुकता और बढ़ गई.

रॉयल गेट के पास वीडियो प्लेटफार्म पर फोटोग्राफी कराई और वीडियोग्राफी कराई. जब सुरक्षाकर्मियों ने वहां मौजूद पर्यटकों को हटाने की कोशिश की तो करण अडानी की पत्नी परिधि अडानी ने खुद पर्यटकों से पहले फोटो कराने के लिए कहा. ऐसा ही व्यवहार उन्होंने सेंट्रल टैंक पर पर्यटकों के साथ किया.

परिधि अडानी ने पर्यटकों के प्रति सहजता दिखाते हुए उनसे कहा कि पहले आप अपनी फोटो करा लीजिए. इसके बाद पर्यटकों ने आराम से अपनी तस्वीरें खिंचवाईं और उनके बाद करण अडानी व उनके परिवार ने डायना बेंच पर फोटो शूट कराया.

करण अडानी और उनके परिवार ने करीब एक घंटे तक ताजमहल में बिताया. परिवार में करण अडानी, उनकी पत्नी परिधि अडानी, सास वंदना श्राफ, श्वसुर सिरिल श्राफ, साले ऋषभ श्राफ और बच्चे भी मौजूद रहे. ताजमहल पहुंचने के बाद परिवार ने स्मारक परिसर में प्रवेश किया और अलग-अलग हिस्सों को देखा. अडानी परिवार के साथ निजी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे. उनकी यात्रा को देखकर ताज सुरक्षा के जवानों ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली.


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