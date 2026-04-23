आगरा में दुष्कर्म आरोपी ऑटो ड्राइवर की तलाश; पीड़िता और पति के अलग-अलग बयान
DCP पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:26 AM IST
आगरा: खंदौली थाना क्षेत्र के अगरपुर गांव में अर्धनग्न हालत में मिली महिला का केस उलझता जा रहा है. महिला ने एक ऑटो चालकर पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस के सामने वह बार-बार बयान बदल रही है. फिलहाल, महिला और उसके पति से पूछताछ की जा रही है.
DCP पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि महिला का मेडिकल चेकअप कराया गया है. तहरीर के आधार पर ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश की जा रही है. महिला के पति को भी थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं. मामले की जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, एक तरफ महिला गैंगरेप का आरोप लगा रही है. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया है लेकिन यह गैंगरेप का मामला नहीं है. फिलहाल इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने भी रिपोर्ट तलब की है.
जानें क्या है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक, खंदौली थाना क्षेत्र के गांव अगरपुर के पास बुधवार तड़के महिला अर्द्धनग्न अवस्था में मिली. महिला एक आटा मिल के गेट पर पत्थर मार रही थी. आटा मिल के चौकीदार देवेंद्र सिंह चौहान ने महिला की आवाज सुनी तो उसके पास पहुंचा. उसने महिला को कपड़े भी दिए. तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई.
खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने कहा कि वह हरिद्वार की रहने वाली है. अपने Facebook फ्रेंड से मिलने के लिए आगरा पहुंची है. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अस्पताल में महिला बार-बार बयान बदल रही थी.
कभी युवक को Facebook फ्रेंड बताती, कभी पति बताती रही. उसने आगे बताया कि करीब 7 साल पहले युवक से कोर्ट मैरिज किया था. पिछले वही पति उसे भगवान टॉकीज के पास एक गेस्ट हाउस में ले गया. वहां पर पति और अधिवक्ता ने उसके साथ दुराचार किया. वह गेस्ट हाउस से भाग आई.
10 दिनों से वह भगवान टॉकीज के आस-पास ही भटक रही थी. मंगलवार रात को एक ऑटो वाले ने बहाने से उसे ऑटो में बैठा लिया. शराब पिलाई और खंदौली ले आया. वहां दुराचार के बाद फेंककर चला गया.
पति से भी हो रही पूछताछ: थाना प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि महिला के होश में आने पर उसके पति को थाने बुलाया गया. पति ने पुलिस को बताया कि पिछले 1 साल से वह पत्नी के साथ नहीं रहता है.
पत्नी को शराब की लत है. जो मिलता है, उसी से शराब मांगने लगती है. हमारा एक बच्चा है जो मेरे पास रहता है. पत्नी का मायका नगला पदी क्षेत्र में है. वह झूठ बोल रही है कि हरिद्वार की रहने वाली है.
महिला ने क्या लगाए आरोप: पति ने यह भी दावा किया कि वह पत्नी को किसी गेस्ट में लेकर नहीं गया. पुलिस चाहे तो जांच कर ले. पत्नी पहले भी नशे की हालत में तीन-चार जगह मिल चुकी है. हर बार मुझ पर ऐसे ही आरोप लगाती है.
वहीं, पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर आगरा के युवक से पहले दोस्ती हुई थी. इसके बाद वह घर छोड़कर उसके पास चली आई. ब्यूटी पार्लर में काम किया और लव लव मैरिज कर ली. इसके बाद पति ने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया.
यह भी पढ़ें: तालाब में उतरे बच्चे के हाथ लगा मोर्टार, कबाड़ समझ काटने की कोशिश, फिर...