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आगरा ताजगंज श्मशान घाट पर कुत्ते का शव दाह; हिंदू संगठनों के विरोध के बाद श्मशान घाट समिति के खिलाफ केस दर्ज

आगरा में कुत्ते के शव दाह पर विवाद ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : यमुना नदी किनारे ताजमहल के पास स्थित ताजगंज स्थित मोक्षधाम में बुधवार को कुत्ते का दाह संस्कार कराने पर खूब हंगामा हुआ. मानवों के अंतिम संस्कार के स्थान पर कुत्ते का अंतिम संस्कार किए जाने से लोगों में आक्रोश है. इस बाबत हिंदूवादी नेताओं के हंगामे के बाद श्मशान घाट कमेटी व पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.





सदर थाना क्षेत्र के मुस्तफा क्वार्टर निवासी बजरंग दल के पूर्व महानगर संयोजक अनुपम पंडित ने ताजगंज थाना में तहरीर दी है. अनुपम पंडित के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11 बजे एक परिचित की अंत्येष्टि में शामिल होने ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास स्थित ताजगंज मोक्षधाम गए थे. इसी दौरान छोटी चिता के बारे में पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई.