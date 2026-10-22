आगरा ताजगंज श्मशान घाट पर कुत्ते का शव दाह; हिंदू संगठनों के विरोध के बाद श्मशान घाट समिति के खिलाफ केस दर्ज
हिंदूवादी संगठनों ने मोक्षधाम में कुत्ते का शव दाह कराने पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:22 AM IST
आगरा : यमुना नदी किनारे ताजमहल के पास स्थित ताजगंज स्थित मोक्षधाम में बुधवार को कुत्ते का दाह संस्कार कराने पर खूब हंगामा हुआ. मानवों के अंतिम संस्कार के स्थान पर कुत्ते का अंतिम संस्कार किए जाने से लोगों में आक्रोश है. इस बाबत हिंदूवादी नेताओं के हंगामे के बाद श्मशान घाट कमेटी व पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
सदर थाना क्षेत्र के मुस्तफा क्वार्टर निवासी बजरंग दल के पूर्व महानगर संयोजक अनुपम पंडित ने ताजगंज थाना में तहरीर दी है. अनुपम पंडित के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11 बजे एक परिचित की अंत्येष्टि में शामिल होने ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास स्थित ताजगंज मोक्षधाम गए थे. इसी दौरान छोटी चिता के बारे में पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई.
चिता सजाने वालों में से एक व्यक्ति ने बताया कि यहां एक कुत्ते का शव दाह किया है. इंसानों के दाह संस्कार स्थल पर कुत्ते का शव दाह कराने पर काफी अचरज हुआ. इस बाबत जानकारी लेने मोक्षधाम कार्यालय में पहुंचा तो रसीद काटने वाले ने जानकारी देने से इनकार कर दिया और झगड़ा-अभद्रता करने लगा. अनुपम पंडित का आरोप है कि मोक्षधाम कमेटी व पदाधिकारियों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र कुमार नागर ने बताया कि तहरीर के आधार पर ताजगंज थाना पुलिस ने श्मशान घाट के अपमान और व्यक्ति को अपमानित करने की धारा के तहत मुकदमा लिख लिया है. मामले जांच कराई जा रही है. कुत्ते का अंतिम संस्कार अपराध नहीं है, मगर उस जगह नहीं किया जा सकता हैं, जहां इंसानों की चिताएं जलाई जाती हैं. पूरी जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.