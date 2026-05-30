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आगरा के युवक ने विदेशी युवती से दोस्ती के चक्कर में गंवाए 24 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

आगरा : आगरा में एक व्यक्ति को फेसबुक पर एक विदेशी युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया. साइबर क्रिमिनल गैंग की सदस्य युवती ने पहले उससे दोस्ती की. इसके बाद भारत आकर गांव देखने की बात कही, मगर ​विदेशी युवती से दोस्ती करने वाले को जेल भेजने की धमकी और अन्य तरह से डरा धमकाकर करीब 24 लाख रुपये की ठगी कर ली. मामला सामने आने के बाद पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.



फतेहाबाद कस्बा की जमुना गली निवासी श्याम सुंदर ने साइबर थाना में मुकदमा लिखाया है. श्याम सुंदर के अनुसार फेसबुक पर उसे किसी विदेशी युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. स्वीकार करने के बाद फेसबुक चैट से बातचीत होने लगी. बातचीत के दौरान युवती ने गांव का माहौल देखने की इच्छा जाहिर की. उसने 24 मार्च 2026 को भारत आने की बात कही. आगरा में जोरदार स्वागत की बात तय हुई. अगले दिन एक अनजान का शख्स का फोन आया, जिसने खुद को एयरपोर्ट सिक्योरिटी का अधिकारी बताकर बात की. इस दौरान कथित विदेशी युवती के बाबत जानकारी ली.





एयरपोर्ट अधिकारी बताने वाले शख्स ने कहा कि युवती के पास पूरे दस्तावेज नहीं है. यह आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी हुई है. मनी लॉड्रिंग का मामला है. आपको भी आरोपी बनाया जाएगा. उसने जेल भेजने की धमकी दी. जेल जाने की नौबत और नाम सुनकर मेरे पसीने छूट गए. इसके बाद कथित अधिकारी ने जान छुड़ाने के लिए रकम जमा करने के लिए कहा. जिस पर मैं तैयार हो गए. इसके लिए मैंने लोन लेकर करीब 24.03 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद पता चला कि मेरे साथ साइबर ठगी हुई है.