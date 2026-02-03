ETV Bharat / state

आगरा में जालसाजों ने महिला डाॅक्टर से 5 लाख ठगे, आपत्तिजनक संदेश भेजने का केस बता कर ऑनलाइन पेशी का दिया हवाला

साइबर क्रिमिनल ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करके घटना को अंजाम दिया.

महिला डाॅक्टर से जालसाजी.
आगरा में महिला डाॅक्टर से जालसाजी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : साइबर क्रिमिनल नए नए तरीकों से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. आगरा में महिला साइबर क्रिमिनल ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारी बताकर महिला डाॅक्टर से 5.35 लाख की ठगी कर डाली. जालसाज महिला ने महिला डाॅक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके मोबाइल नंबर से मुंबई में आपत्तिजनक कंटेट भेजने की ​बात बताई थी. इसके बाद मुकदमा दर्ज करने, गिरफ्तारी आदि का हवाला देकर डराया धमकाया. महिला डॉक्टर की शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है.

हरिपर्वत थाना क्षेत्र के बाग फरजाना निवासी डॉ. जूही वार्ष्णेय की तहरीर के अनुसार वह मथुरा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं. 6 दिसंबर 2025 को मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. काॅल रिसीव करने पर काॅलर महिला ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन यूनिट से आराध्या रामदास होने की बात कही.

महिला काॅलर ने डाॅ. जूही से कहा कि आपके नाम से 7 नवंबर को मुंबई में जारी सिम से आपत्तिजनक संदेश भेजे गए हैं. जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसलिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिस में उपस्थित होना होगा. जिस पर डाॅ. जूही ने असमर्थता जताई तो आराध्या रामदास ने साइबर क्राइम सेल को कॉल ट्रांसफर करने की बात कही और एक व्यक्ति ने बात की. उसने अपना नाम प्रदीप सावंत और महाराष्ट्र पुलिस में एसआई बताया. कथित एसआई प्रदीप सावंत ने आधार नंबर की जांच के बाद क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी होने की बात कही. साथ ही नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का हवाला दिया. उसने डाॅ. जूही का नाम केस से जुड़ा होने की बात कही और गिरफ्तारी का डर दिखाया.





डॉ. जूही वार्ष्णेय ने बताया कि कथित एसआई प्रदीप सावंत ने किसी आईपीएस जार्ज मैथ्यू से बात कराई. इसके बाद अगले दिन फिर व्हाट्सएप कॉल करके दूसरे पुलिस अधिकारी से बात कराकर गिरफ्तारी का डर दिखाया. गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपयों की डिमांड की. अनुनय विनय करने पर ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर होने की बात कही. इसके लिए ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से 35 हजार रुपये मांगे. इसके बाद खाते से 5 लाख और ट्रांसफर करवाए. मेरे बैंक खाते में 1000 रुपये बचने पर कहा गया कि 8 दिसंबर 2025 को वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित हों.




एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि डॉ. जूही वार्ष्णेय की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. डॉ. जूही से ठगी की अधिक रकम रकम तेलंगाना के एक एटीएम से निकाली गई है. साथ ही कुछ अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. इस मामले में साइबर थाना पुलिस को अहम सुराग मिले हैं. जिससे जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी.

यह भी पढ़ें : गजब! 2 युवतियों ने नौकरी के नाम पर 1 लाख 20 हजार लोगों को ठगा; तरीका भी अनोखा निकाला

यह भी पढ़ें : साइबर क्रिमिनल ने वरिष्ठ अधिवक्ता को 48 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट, सीबीआई अधिकारी बनकर मांगे 68 लाख रुपये

TAGGED:

WOMAN DOCTOR DEFRAUDED IN AGRA
DOCTOR SCAMMED
CYBER FRAUD
आगरा में साइबर जालसाजी
AGRA CYBER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.