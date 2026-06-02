ETV Bharat / state

आगरा में पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या; हमलावरों ने पीछा करके कार पर ताबड़तोड़ बरसाईं 25 राउंड गोलियां

आगरा : जैतपुर थाना क्षेत्र में आगरा-इटावा स्टेट हाईवे स्थित गांव प्यारमपुरा के समीप सोमवार रात कुछ हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में कार रोककर दो सगे भाइयों पर 25 राउंड गोलियां बरसाईं. जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान की मौत हो गई. जबकि दूसरा भाई गंभीर घायल है. हत्या के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल है. दोनों भाई कोर्ट से गांव लौट रहे थे. सूचना मिलने पर रात में ही डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. हत्याकांड के बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.





बताया गया, जैतपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर गुर्जर निवासी अवनीश यादव (45) अपने सगे भाई मलिक उर्फ उपेंद्र (38) के साथ सोमवार रात कार से लौट रहे थे. रात करीब आठ बजे उनकी कार आगरा-इटावा स्टेट हाईवे स्थित गांव प्यारमपुरा के पास पहुंची. जहां से दो बाइक और कार से आए लोगों ने पीछा करना शुरू किया. इस पर दोनों भाईयों ने कार की गति बढ़ा दी. इसके बाद हमलावरों ने ताबड़ तोड़ गोलियां चलाते हुए कार को ओवरटेक करना शुरू किया. टायर में गोली लगने से कार अनियंत्रित होकर रुक गई. इसके बाद हमलों ने फिर से गोलियां चलाईं. जिसमें एक गोली अवनीश के सीने में और मलिक के हाथ में लगी. इसी दौरान ग्रामीणों को आता देख हमलावर भाग गए.







सूचना पर पहुंची जैतपुर थाना पुलिस ने गोलीकांड में घायल अवनीश और मलिक को जैतपुर सीएचसी पहुंचाया. जहां के चिकित्सकों ने अवनीश को मृत घोषित कर दिया. घायल मलिक को बेहतर उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक जांच में चुनावी रंजिश की बात सामने आई है. मलिक के बयान के अनुसार गांव के वर्तमान प्रधान इंद्रराज से रंजिश है. दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी चल रही हैं. रंजिश के चलते अवनीश गांव में नहीं रहते थे. वे परिवार के साथ जैतपुर में रहते थे. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं.







