भाजपा के पूर्व सांसद हरद्वार दुबे के नेता बेटे से 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी, कहानी कर देगी हैरान
भाजपा के पूर्व सांसद हरद्वार दुबे के कारोबारी बेटे भाजपा नेता प्रांशु दुबे की तहरीर पर केस दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 12:32 PM IST
आगरा : भाजपा के पूर्व सांसद हरद्वार दुबे और सुरेश चंद्र के बीच रुपयों के लेन देन का मामला पुलिस तक पहुंच गया है. दिवंगत सांसद हरद्वार के कारोबारी बेटे भाजपा नेता प्रांशु दुबे की तहरीर पर रकाबगंज थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोप है कि बकाया रुपयों का तगादा करने पर प्रतिवादी ने गाली गलौज की. गला दबाकर जान से मारने के प्रयास किया गया. इसके आलावा छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी.
बताया गया, रकाबगंज थाना क्षेत्र स्थित अजंता एनक्लेव, धौलपुर हाउस निवासी भाजपा नेता प्रांशु दुबे के पिता हरद्वार दुबे भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद थे. प्रांशु दुबे गैस एजेंसी के प्रोपराइटर हैं.
प्रांशु दुबे के मुताबिक पिता हरद्वार दुबे के मित्र सुरेश चंद्र निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी ने वर्ष 2022 में ग्रामीण बैंक में चल रहे लोन का सेटेलमेंट करने के लिए फर्म के ओवरड्राफ्ट खाते से दो किस्तों में 27 लाख (19 लाख रुपये और आठ लाख) रुपये दिए थे. सुरक्षा के तौर पर सुरेश यादव के पुत्र पुष्पेन्द्र यादव और पुत्रवधू आरती यादव ने चेक भी दिए थे. उन्होंने छह माह में पूरी रकम लौटाने का वादा किया, लेकिन अब तक केवल 10 लाख रुपये लौटाए हैं.
प्राशु दुबे का आरोप है कि सुरेश चंद्र पर अब भी 17 लाख रुपये बकाया हैं. जिसका तकादा करने पर आरोपी टालमटोल कर रहे हैं और फोन उठाना भी बंद कर दिया है. मैं उनके घर गया था जहां आरोपियों ने अभद्रता की, गाली-गलौज की. इस दौरान आरोपियों ने गला दबाकर हत्या का प्रयास किया. साथ ही छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि भाजपा नेता की तहरीर पर रकाबगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. जांच में उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.