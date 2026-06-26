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ब्रज भूमि में लौटेगी द्वापर युग के पौराणिक वनों की आभा; तैयार हुआ 10 साल का मास्टर प्लान

मत्स्य पुराण के मुताबिक, ब्रज क्षेत्र में 91 वन वर्णित थे. मत्स्य पुराण में अग्रवन यानी आगरा का वन क्षेत्र 84वें नंबर पर हैं.

ब्रज भूमि में लौटेगी द्वापर युगीन पौराणिक वनों की आभा.
ब्रज भूमि में लौटेगी द्वापर युगीन पौराणिक वनों की आभा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:36 AM IST

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आगरा: ब्रज भूमि साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली है. इस दिव्य भूमि का कण-कण वंदनीय है. यहां भगवान के अलौकिक रूप, प्रेम और उनके बालपन की मासूमियत समाहित है. जिन वनों में भगवान श्रीकृष्ण ने लीलाएं कीं, आज उन वनों में विलायती बबूल की भरमार है. इनमें कदंब, तमाल, बरगद, पीपल समेत अन्य पेड़ बेहद कम हैं. अब पुराणों में वर्णित श्रीकृष्ण की लीलाओं वाले वन पुर्नजीवित किए जाएंगे. ETV भारत की इस खास स्टोरी में जानते हैं मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के उन वनों के बारे में, जो द्वापर युग की पहचान हैं. इन्हें अब दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा.

मथुरा यानी भगवान श्रीकृष्ण की नगरी. मथुरा और आसपास के जिलों को ब्रज भूमि कहते हैं. मत्स्य पुराण के मुताबिक, ब्रज क्षेत्र में 91 वन वर्णित थे. मत्स्य पुराण में अग्रवन यानी आगरा के आसपास के वन क्षेत्र 84वें नंबर पर हैं. जबकि, अन्य ग्रंथों में ब्रज क्षेत्र में 137 पौराणिक वन बताए गए हैं. ब्रज क्षेत्र की बात करें तो अब तमाम वन क्षेत्र खत्म हो चुके हैं. जो वन क्षेत्र बचे हैं, उनमें कंटीले विलायती बबूल की भरमार है. इससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

पौराणिक वनों पर काम शुरू: आगरा परिक्षेत्र के वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि मथुरा में 48 पौराणिक वन, उपवन, प्रतिवन का उल्लेख मिलता है. सीएम योगी की प्रेरणा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पौराणिक वनों को लेकर काम शुरू किया गया है. सन् 2032 तक यह काम किया जाएगा. मानसून की बारिश के बाद जोर-शोर से काम शुरू किया जाएगा.

तैयार हुआ 10 साल का मास्टर प्लान. (Video Credit: ETV Bharat)

36 पौराणिक वन पुनर्जीवित किए जाएंगे: ब्रज क्षेत्र के बचे वन क्षेत्रों में विलायती बबूल की भरमार और स्थानीय पौधों की कमी होने का मामले को पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट गए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा जिले के पौराणिक वनों से विलायती बबूल हटाकर चौड़ी पत्ती वाले देसी प्रजाति के पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन विभाग आगे आया. वन विभाग ने मथुरा जिले में पौराणिक वन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की.

वन विभाग के वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि वन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर 36 पौराणिक वन पुनर्जीवित करने के लिए चिन्हित किए हैं. इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है. इसके चलते 10 साल के विशेष प्रोजेक्ट में पहले पौराणिक 8 वनों को पुनर्जीवित करने की पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है.

अहिल्यागंज क्षेत्र में दो वन, सुनरख में दो वन, गोवर्धन में दो वन समेत आठ वनों से विलायती बबूल हटाकर इनमें कदंब, तमाल, बरगद और पीपल समेत अन्य चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाए जाएंगे. इस पर 16.63 करोड़ रुपए खर्च आएगा.

इन चार वनों का क्षेत्रफल

वन ब्लॉकक्षेत्रफल
सुनरख20 हेक्टेयर
अहिल्यागंज20 हेक्टेयर
सकीतरा05 हेक्टेयर
गोवर्धन गोरवा05 हेक्टेयर

30% की जगह 1.6% बचा वन क्षेत्र: ईकोलॉजिस्ट डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि ब्रज का क्षेत्र का केंद्र बिंदु मथुरा जिला है. मथुरा जिले के वन क्षेत्रफल की बात करें तो 30 प्रतिशत वन आवरण के सापेक्ष महज 1.6 प्रतिशत ही वन आवरण क्षेत्र है. इसका प्रमुख कारण विलायती बबूल की बहुलता है.

विलायती बबूल ने पूरा क्षेत्रफल घेरा हुआ है. इसकी वजह से मथुरा में पौधरोपण के लिए जमीन नहीं है. इसके साथ ही अधिकतर वनों में विलायती बबूल की वजह से पौराणिक और स्थानीय पौधे बेहद कम रह गए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पहल की है.

इसमें पौराणिक वनों या वनखंडिया को पुनजीर्वित किया जाएगा. यह अच्छा कदम है. इन पुनर्जीवित वनों में स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे. स्थानीय प्रजातियों की बात करें तो शीशम, खिरनी, कदंम, पलाश, पीपल, बरगद समेत अन्य पौधे रोपित किए जाएंगे.

इन पौराणिक वनों को पुनर्जीवित किए जाने के दो प्रभाव देखने को मिलेंगे. पहला प्रभाव तो यह होगा कि मथुरा जिले के वन आवरण में वृद्धि होगी. दूसरा प्रभाव यह होगा कि तापमान नियंत्रित होगा. वायु प्रदूषण भी कम होगा. स्वच्छ हवा मिलेगी. पौराणिक वनों के पुनर्जीवित करने से ग्राउंड वॉटर लेवल में भी सुधार आएगा.

हर वन की अलग खासियत और महत्व: वन विभाग के वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश पर वन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने जिन 36 पौराणिक वनों के पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार की है. इनमें 25 पौराणिक वन क्षेत्र तो वन विभाग के क्षेत्र में आते हैं और 11 पौराणिक वन क्षेत्र अभी राजस्व गांव में आते हैं.

इन 36 पौराणिक वनों की बातकरें तो इनमें सुनरख, अहिल्यागंज, धौरेरा, कराह वन, फरह, वृषभानुपुर, शेरनगर, बराल, रूपनगर, अगरवाना, नंदगांव, कामर, चटेन कलां, कोटवन, आजहाई, अजनौठी, बनेड़ा, भदीश्वर, गाजीपुर, कुरकंडा, कोयला अलीपुर, जतीपुरा, मकीतरा, राधाकुंड, गोवर्धन गोरवा, मांट, मुबारकपुर, गोकुल, बरसाना, बड़हरा, कमई, अजनोख, तारमी, ऊंचागांव, सिहोरा, खेड़िया वन शामिल हैं. इनमें शामिल हर वन की अलग खासियत और महत्व है.

यह पौधे लगाए जाएंगे: वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि मथुरा जिले के पौराणिक वनों को पुनर्जीवित करने के प्रोजेक्ट में कई चरण रहेंगे. इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में वृंदावन और गोवर्धन क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व वाले 6 वनों को पुनर्जीवित किया जाएगा.

इसमें इन वनों से विलायती बबूल हटाकर 10 साल में ब्रज क्षेत्र की पहचान वाले पौधे कृष्ण कदंब, तमाल, पीपल, मौलश्री, अर्जुन, पलास, बरगद, पाकड़, पीलू, बेल, आंवला, बहेड़ा, अर्जुन, नीम समेत देसी प्रजातियों के चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाए जाएंगे.

वृंदावन और गोवर्धन के सांस्कृतिक महत्व वाले 4 वन ब्लॉक के 50 हेक्टेयर क्षेत्र से विलायती बबूल हटाया जाएगा. इसके साथ ही जतीपुरा, नंदगांव, शेर नगर और रूप नगर वन ब्लॉक में 45 हेक्टेयर क्षेत्रफल से विलायती बबूल हटाकर पौराणिक वनों में वर्णित पौधे ही लगाए जाएंगे.

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