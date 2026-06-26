ETV Bharat / state

ब्रज भूमि में लौटेगी द्वापर युग के पौराणिक वनों की आभा; तैयार हुआ 10 साल का मास्टर प्लान

ब्रज भूमि में लौटेगी द्वापर युगीन पौराणिक वनों की आभा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ब्रज भूमि साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली है. इस दिव्य भूमि का कण-कण वंदनीय है. यहां भगवान के अलौकिक रूप, प्रेम और उनके बालपन की मासूमियत समाहित है. जिन वनों में भगवान श्रीकृष्ण ने लीलाएं कीं, आज उन वनों में विलायती बबूल की भरमार है. इनमें कदंब, तमाल, बरगद, पीपल समेत अन्य पेड़ बेहद कम हैं. अब पुराणों में वर्णित श्रीकृष्ण की लीलाओं वाले वन पुर्नजीवित किए जाएंगे. ETV भारत की इस खास स्टोरी में जानते हैं मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के उन वनों के बारे में, जो द्वापर युग की पहचान हैं. इन्हें अब दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा. मथुरा यानी भगवान श्रीकृष्ण की नगरी. मथुरा और आसपास के जिलों को ब्रज भूमि कहते हैं. मत्स्य पुराण के मुताबिक, ब्रज क्षेत्र में 91 वन वर्णित थे. मत्स्य पुराण में अग्रवन यानी आगरा के आसपास के वन क्षेत्र 84वें नंबर पर हैं. जबकि, अन्य ग्रंथों में ब्रज क्षेत्र में 137 पौराणिक वन बताए गए हैं. ब्रज क्षेत्र की बात करें तो अब तमाम वन क्षेत्र खत्म हो चुके हैं. जो वन क्षेत्र बचे हैं, उनमें कंटीले विलायती बबूल की भरमार है. इससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. पौराणिक वनों पर काम शुरू: आगरा परिक्षेत्र के वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि मथुरा में 48 पौराणिक वन, उपवन, प्रतिवन का उल्लेख मिलता है. सीएम योगी की प्रेरणा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पौराणिक वनों को लेकर काम शुरू किया गया है. सन् 2032 तक यह काम किया जाएगा. मानसून की बारिश के बाद जोर-शोर से काम शुरू किया जाएगा. तैयार हुआ 10 साल का मास्टर प्लान. (Video Credit: ETV Bharat) 36 पौराणिक वन पुनर्जीवित किए जाएंगे: ब्रज क्षेत्र के बचे वन क्षेत्रों में विलायती बबूल की भरमार और स्थानीय पौधों की कमी होने का मामले को पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट गए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा जिले के पौराणिक वनों से विलायती बबूल हटाकर चौड़ी पत्ती वाले देसी प्रजाति के पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन विभाग आगे आया. वन विभाग ने मथुरा जिले में पौराणिक वन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की. वन विभाग के वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने बताया कि वन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर 36 पौराणिक वन पुनर्जीवित करने के लिए चिन्हित किए हैं. इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है. इसके चलते 10 साल के विशेष प्रोजेक्ट में पहले पौराणिक 8 वनों को पुनर्जीवित करने की पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है. अहिल्यागंज क्षेत्र में दो वन, सुनरख में दो वन, गोवर्धन में दो वन समेत आठ वनों से विलायती बबूल हटाकर इनमें कदंब, तमाल, बरगद और पीपल समेत अन्य चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाए जाएंगे. इस पर 16.63 करोड़ रुपए खर्च आएगा. इन चार वनों का क्षेत्रफल