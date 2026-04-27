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मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एमडी प्रथम वर्ष की छात्रा ने किया सुसाइड, सीनियर रेजिडेंट पर लगाया था अभद्रता का आरोप

आगरा : हरीपर्वत थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी मार्ग स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की एमडी प्रथम वर्ष की छात्रा वर्तिका सिंह रविवार रात हास्टल के कमरे में मृत मिली. वर्तिका सिंह सुबह से मां का कॉल नहीं उठा रही थी. वर्तिका के कॉल रिसीव नहीं करने पर मां ने उसकी सहपाठी को फोन किया. जिस पर साथी डॉक्टर ने रविवार रात वर्तिका सिंह के कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था. किसी तरह दरवाजा खोला गया तो वर्तिका पलंग पर पेट के बल अचेतावस्था में पड़ी थी. साथी उसे आननफानन एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में छात्रा की आत्महत्या की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में मामला सुसाइड ही लग रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी. वहीं वर्तिका सिंह द्वारा एक सीनियर रेजिडेंट पर अभद्रता का आरोप लगाने का मामला भी चर्चा में है. उक्त मामले में संस्थान प्रबंधन ने कमेटी से जांच कराई थी. जिसमें आरोप सिद्ध नहीं हुए. इससे छात्रा के तनाव में होने की बात सामने आई है.







डीसीपी सिटी के मुताबिक वर्तिका सिंह (28) ने मूलरूप से लखनऊ की रहने वाली थी. उसने 22 फरवरी को एमडी साइको प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था. वर्तिका संस्थान परिसर में स्थित हॉस्टल की पहली मंजिल पर कमरे में रह रही थी. रविवार देर शाम करीब 5:30 बजे वर्तिका की मां ने वर्तिका के सहपाठी डॉ. सिद्धार्थ शर्मा के पास कॉल किया. जिस पर डॉ. सिद्धार्थ शर्मा हॉस्टल पहुंचे थे. डॉ. सिद्धार्थ शर्मा ने पुलिस को बताया है कि वर्तिका का कमरा अंदर से बंद था. इस पर जानकारी दी तो संस्थान प्रबंधन के लोग आ गए. इसके बाद हॉस्टल के दरवाजे को तोड़ा गया. कमरे में बेड पर वर्तिका अचेतावस्था में पड़ी मिली.







डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास का कहना है कि वर्तिका के कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. छात्रा का मोबाइल कब्जे में लिया है. कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है. परिजनों से भी बात की जाएगी. जिससे यह पता चल सके कि छात्रा ने सीनियर रेजिडेंट की शिकायत कहां-कहां की. कमेटी ने क्या किया? अगर सुसाइड नोट सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.





जांच में नहीं हुई थी आरोपों की पुष्टि : मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉ. दिनेश राठौर ने बताया कि फरवरी में छात्रा वर्तिका सिंह ने गाजियाबाद निवासी सीनियर रेजिडेंट डॉ. सार्थक पर अभद्रता का आरोप लगाया था. दोनों फरवरी में साथ में कहीं गए थे. इसके बाद छात्रा ने शिकायत की थी. जिस पर मामले की जांच तीन डॉक्टर्स की कमेटी ने की थी. कमेटी ने बयान और जांच के बाद रिपोर्ट दी थी. जांच रिपोर्ट में अभद्रता के आरोप की पुष्टि नहीं हुई थी. वर्तिका सिंह ने तभी से तनाव में थी. उसने 27 मार्च 2026 को भी जान देने का प्रयास किया था. तब उसने नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली थी. उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर परिजन अपने साथ ले गए थे. तीन दिन पहले ही वर्तिका सिंह संस्थान में आई थी. हालांकि घटना को लेकर तीन सदस्यीय टीम जांच कमेटी बनाई है. जिसमें डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. चंचल चंद्रा और डॉ. सुमित्रा मिश्रा शामिल हैं. कमेटी पूरे प्रकरण की जांच करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.