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आगरा डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, छात्राओं ने दिखाया अद्भुत साहस

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित गर्ल्स हॉस्टल की मेस में रविवार दोपहर आग भड़क गई थी. यहां 70 छात्राएं फंस गई थीं.

आगरा डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग
आगरा डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 8:51 AM IST

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आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित गर्ल्स हॉस्टल की मेस में रविवार दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया. हॉस्टल में उस समय करीब 70 छात्राएं मौजूद थीं. आग लगने के बाद चीख पुकार मच गई. हालांकि छात्राओं ने साहस का परिचय देते हुए हॉस्टल स्टॉफ के साथ मिलकर आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है.

बताया गया कि खंदारी कैंपस में संचालित होम साइंस इंस्टीट्यूट के गर्ल्स हॉस्टल का है. रविवार दोपहर लंच के समय मेस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आग की लपटें देख्खकर छात्राओं में चीख पुकार और अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते हॉस्टल परिसर में धुआं भर गया. जिसमें 70 छात्राएं फंस गईं. छात्राओं ने गुहार करके हॉस्टल स्टाफ को बुलाया. साथ ही छात्राओं ने हिम्मत दिखाते हुए स्टाफ के साथ आग बुझाने में मदद की. छात्राओं ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई.

हरिपर्वत थाना के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. हालांकि तब तक आग बुझ चुकी थी. यह हॉस्पिटल न्यू आगरा थाना क्षेत्र में आता है. हॉस्टल की वार्डन डॉ. रत्ना पाण्डेय ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली बोर्ड में आग लगी थी. छात्राओं और कर्मचारियों ने आग पर काबू कर लिया था. कुछ समय पूर्व ही छात्राओं को आग से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया था. छात्राओं के प्रशिक्षित होने से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया. आग लगने की के बारे में जांच कराई जाएगी.

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