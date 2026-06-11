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पुलिस वर्दी में REEL बनाने पर आगरा में रिक्रूट महिला आरक्षी निलंबित; अब तक 8 हुई कार्रवाई

वर्दी में रील बनाने पर आगरा में रिक्रूट महिला आरक्षी निलंबित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन नहीं करने पर छत्ता थाना में तैनात महिला रिक्रूट आरक्षी को निलंबित किया गया है. महिला आरक्षी की वर्दी में बनाई रील वायरल हुई तो मामला लखनऊ तक पहुंच गया.

मुख्यालय से कार्रवाई के निर्देश दिए गए. आगरा में पहले ही यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन नहीं करने पर 7 एसआई समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि छत्ता थाना में तैनात रिक्रूट महिला आरक्षी तनु भाटी ने वर्दी में इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट की थी. इसमें वह मास्क पहने थीं. रील में इस्तेमाल किए गए गाने की वजह से मामला तूल पकड़ गया.

रील वायरल होने के बाद मामला लखनऊ तक पहुंचा तो इसके बाद तनु भाटी को निलंबित किया गया है. फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के चक्कर में रिक्रूट महिला आरक्षी ने ऐसा किया था. किसी ने रील को आगे शेयर किया. कार्रवाई की आशंका पर महिला आरक्षी ने रील डिलीट कर दी. अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया. इससे कोई अनजान व्यक्ति उनकी पोस्ट ना देख सके.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. कार्यस्थल पर वर्दी में रील बनाना प्रतिबंधित है. पुलिसकर्मी ही नहीं, यह पॉलिसी अधिकारियों पर भी लागू है. इसका पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.