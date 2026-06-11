पुलिस वर्दी में REEL बनाने पर आगरा में रिक्रूट महिला आरक्षी निलंबित; अब तक 8 हुई कार्रवाई
कार्रवाई की आशंका पर महिला आरक्षी ने रील डिलीट कर दी. अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 8:51 AM IST
आगरा: यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन नहीं करने पर छत्ता थाना में तैनात महिला रिक्रूट आरक्षी को निलंबित किया गया है. महिला आरक्षी की वर्दी में बनाई रील वायरल हुई तो मामला लखनऊ तक पहुंच गया.
मुख्यालय से कार्रवाई के निर्देश दिए गए. आगरा में पहले ही यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन नहीं करने पर 7 एसआई समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है.
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि छत्ता थाना में तैनात रिक्रूट महिला आरक्षी तनु भाटी ने वर्दी में इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट की थी. इसमें वह मास्क पहने थीं. रील में इस्तेमाल किए गए गाने की वजह से मामला तूल पकड़ गया.
रील वायरल होने के बाद मामला लखनऊ तक पहुंचा तो इसके बाद तनु भाटी को निलंबित किया गया है. फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के चक्कर में रिक्रूट महिला आरक्षी ने ऐसा किया था. किसी ने रील को आगे शेयर किया. कार्रवाई की आशंका पर महिला आरक्षी ने रील डिलीट कर दी. अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया. इससे कोई अनजान व्यक्ति उनकी पोस्ट ना देख सके.
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. कार्यस्थल पर वर्दी में रील बनाना प्रतिबंधित है. पुलिसकर्मी ही नहीं, यह पॉलिसी अधिकारियों पर भी लागू है. इसका पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
प्रियंका मिश्रा ने छोड़ दी थी नौकरी: आगरा पुलिस में महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को एक रील की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी. महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा तब एमएम गेट थाने में तैनात थी. उन्होंने रिवॉल्वर के साथ रील बनाई थी.
इस पर तत्कालीन एसएसपी ने महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को लाइन हाजिर किया था. इसके बाद महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था. इससे आहत होकर प्रियंका मिश्रा ने पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था.
इसे स्वीकार करके ट्रेनिंग का खर्चा भी महिला आरक्षी से वसूला गया था. इसके बाद महिला आरक्षी प्रियंका मिश्रा ने शादी कर ली. मगर, वैवाहिक जीवन में विवाद होने पर उसने दौरान दोबारा पुलिस की नौकरी पाने के लिए आवेदन किया, जिसे बाबुओं ने नियुक्त करा दिया. मगर, जाब मामला संज्ञान में आया तो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने प्रियंका मिश्रा के नौकरी पाने के आदेश को निरस्त कर दिया था.
यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला