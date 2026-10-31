आगरा में अविवाहित महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की, पुलिस लाइन के कमरे में मिला शव, प्राथमिक जांच में आई ऐसी बात
उन्नाव बीघापुर थाना क्षेत्र के बिहारी खेड़ा गांव की रहने वाली थी महिला सिपाही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:05 PM IST
आगरा : आगरा पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. महिला सिपाही का शव शनिवार सुबह उसके शव कमरे से बरामद किया गया. सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद शव फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इसे आत्महत्या मानकर कारणों की जांच कर रही है.
बताया गया कि उन्नाव जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र के बिहारी खेड़ा गांव निवासी आरती यूपी पुलिस में 2018 में सिपाही पद पर भर्ती हुई थीं. आरती अविवाहित थी, हाल में आरती की तैनाती एसीपी कार्यालय में थी. वह पुलिस लाइन में रह रही थीं. आरती ने एक माह की छुट्टी ले रखी थी. उसे 4 नवंबर को ड्यूटी ज्वॉइन करनी थी.
शनिवार सुबह जब आरती कमरे से बाहर नहीं निकली तो पड़ोसियों को चिंता हुआ और उसका दरवाजा खटखटाया. इसके बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कमरे में आरती का शव फंदे से लटका मिला. आननफानन शव नीचे उतारा गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.
एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि आत्महत्या करने वाली सिपाही उन्नाव की मूल निवासी थी. एक माह की छुट्टी लेकर कमरे में ही रह रही थी. उसे करवाचौथ के दिन ही पड़ोसियों ने देखा था. इसके बाद शनिवार सुबह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. महिला सिपाही आरती के आत्महत्या की सूचना परिजनों को दे दी गई है. कमरे की तलाशी में कोई संदिग्ध चीज या सुसाइड नोट नहीं मिला है.