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आगरा में अविवाहित महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की, पुलिस लाइन के कमरे में मिला शव, प्राथमिक जांच में आई ऐसी बात

आगरा में महिला सिपाही ने किया सुसाइड. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : आगरा पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. महिला सिपाही का शव शनिवार सुबह उसके शव कमरे से बरामद किया गया. सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद शव फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इसे आत्महत्या मानकर कारणों की जांच कर रही है.



बताया गया कि उन्नाव जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र के बिहारी खेड़ा गांव निवासी आरती यूपी पुलिस में 2018 में सिपाही पद पर भर्ती हुई थीं. आरती अविवाहित थी, हाल में आरती की तैनाती एसीपी कार्यालय में थी. वह पुलिस लाइन में रह रही थीं. आरती ने एक माह की छुट्‌टी ले रखी थी. उसे 4 नवंबर को ड्यूटी ज्वॉइन करनी थी.

