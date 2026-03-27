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आगरा में केंद्रीय मंत्री बघेल बोले, भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा विपक्ष

नव निर्माण के नौ वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा के सूरसदन में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार के नव निर्माण के नौ वर्ष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कहा कि योगी सरकार के विकासयुक्त और अपराध मुक्त शासन के गौरवशाली नौ साल हुए हैं. आज पंचायतीराज का बजट 13 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ का बजट हो गया है. विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है. ग्राम पंचायतों के विकास को अब प्रधान नए आयाम दें.

नव निर्माण के नौ वर्ष कार्यक्रम में मौजूद ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक और सफाई कर्मचारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

आगरा : विपक्ष देश में भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है. इसके चक्कर में जनता नहीं आए. युद्ध से दुनिया का हर देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है. यह बातें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शुक्रवार को आगरा के सूर सदन में आयोजित नव निर्माण के नौ वर्ष कार्यक्रम के दौरान कहीं. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने ग्राम प्रधानों, सचिवों, पंचायत सहायकों और सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने प्रधान और जन संवाद कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों से संवाद भी किया.

आगरा में ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक और सफाई कर्मचारियों का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री कहा कि योगी सिंगापुर, जापान से भी यूपी में निवेश लाए हैं. पुरानी सरकारों में अपराध, माफियाओं का राज था. यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे को ही विकास समझा गया. यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सहित 20 से अधिक एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी का नया युग आया है. महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी, सीएम युवा योजना, ओडीओपी, यूपी में सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या के साथ पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है.

नव निर्माण के नौ वर्ष कार्यक्रम में मिला सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)



केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने मीडिया से बातचीत में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला. कहा, विपक्ष केवल भय, भगदड़ और भ्रम की विपक्ष पैदा कर रहा है. राष्ट्रहित में भारत की जनता के लिए किसी भी प्रकार का अभाव पैदा नहीं होने देंगे. सपा मुखिया इस तरह की बयानबाजी से लोगों में अफवाह फैलाने का काम न करें. बघेल ने इस दौरान टीबी मुक्त पंचायत में ग्राम प्रधान गिर्जा देवी को गोल्ड मेडल, ग्राम प्रधान गजेंद्र, ग्राम प्रधान छेदीलाल और ग्राम प्रधान राम प्रकाश को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया. ग्राम प्रधान शांति देवी, ग्राम प्रधान हाकिम सिंह वर्मा और ग्राम प्रधान लालवती देवी को कांस्य पदक से सम्मानित किया. इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायकों व सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.







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