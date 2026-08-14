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आगरा: पिता ने 11 महीने की बेटी को यमुना में फेंका; सेल्फी लेने के बहाने गोदी में लिया था, पत्नी को भी धक्का देने की कोशिश

पत्नी को भी यमुना में फेंकने की कोशिश: पति ने बाइक पुल पर रोकी. जब तक पत्नी कुछ समझ पाती, पति ने 11 माह की बेटी को पुल से नीचे यमुना नदी में फेंक दिया. यह देखकर पत्नी ने विरोध किया. पति से उलझी तो आरोपी पति ने पत्नी को भी पुल से नीचे फेंकने का प्रयास किया.

गृह कलेश बना मासूम की जान का दुश्मन: समाचार लिखे जाने तक तक बच्ची का कोई पता नहीं चला है. इधर, बेटी की याद में मां का रो-रोकर हाल बेहाल है. मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित गांव अकबरा पर स्थित यमुना नदी के पुल का है. शुक्रवार को बाइक सवार पति और पत्नी यमुना नदी के पुल पर आए.

राहगीरों ने दबोचा, सर्च अभियान शुरू: राहगीरों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर आ गई. इस दौरान लोगों ने आरोपी की खूब पिटाई की. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही गोताखोर की मदद से पुलिस ने यमुना नदी में बच्ची की तलाश में अभियान शुरू किया है.

आगरा: आगरा जिले में शुक्रवार को दिल दहलाने वाला मामला सामने आया. यहां मां के सामने पिता ने अपनी 11 माह की बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया. आरोप है कि आरोपी ने विरोध करने पर पत्नी की भी जान लेने की कोशिश की. यमुना के पुल से गुजर रहे लोगों ने देखा तो भीड़ ने पत्नी की पिटाई करने वाले पति को घेर लिया.

भीड़ ने आरोपी पति को दबोचकर पुलिस को सौंपा: पत्नी की चीख-पुकार और शोर मचाने पर राहगीर मौके पर रुक गए. लोगों ने पहले महिला को पति से छुड़ाया और उसे दबोच कर धुनाई कर दी. इसके साथ ही आरोपी का वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस भी पहुंच गई.

सेल्फी लेने के बहाने नदी में फेंका: पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिंकू पुत्र लीलाधर निवासी गांव बादमगढ़ी, थाना बलदेव मथुरा बताया. उसने कहा कि पत्नी लक्ष्मी और 11 माह की बेटी के साथ बाइक से बाजार जा रहा था. रास्ते में पत्नी से बहस और विवाद हो गया, जिस पर उसने गुस्से में गांव अकबरा पर स्थित यमुना नदी के पुल पर बाइक रोकी. जब पत्नी ने यमुना नदी के पुल पर बाइक रोकने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बेटी के साथ फोटो खिंचवानी है.

गोताखोर तलाश में जुटे, रो-रोकर मां का बुरा हाल: उसने पत्नी की गोद से बेटी ली, उसे गोद में लिया और प्यार किया. इसके बाद बेटी के साथ सेल्फी ली और सेल्फी लेकर बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया. जब पत्नी लक्ष्मी ने विरोध किया और रोने लगी तो उसकी मारपीट की. राहगीरों ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पत्नी को भी पुल से नदी में फेंकने की कोशिश की.

आगरा में दिल दहलाने वाला वाकया: मगर, उसकी चीख-पुकार सुनकर वहां पर रुके और उसे आरोपी से बचाया. राहगीरों की सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि गांव अकबरा के पास स्थित यमुना नदी के पुल से एक युवक ने अपनी मासूम बेटी को नदी में फेंका है. बच्ची के यमुना में फेंकने की जानकारी होने पर तत्काल पीएसी के गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया है.

बच्ची की तलाश में जारी अभियान: गोताखोरों की टीम ने बच्ची की नदी में तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक बच्ची का सुराग नहीं लगा है. इस बारे में आरोपी से पूछताछ में यही पता चला कि उसने गृहक्लेश के चलते ही बच्ची को यमुना में फेंका है.

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