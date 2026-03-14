ETV Bharat / state

फैशन डिजाइनर आत्महत्या मामला; वीडियो से मिले अहम साक्ष्य, आरोपी पुलिसकर्मी पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार

आगरा ताजगंज थाना क्षेत्र के सिपाही के साथ लिव-इन में रहने वाली फैशन डिजाइनर युवती ने आत्महत्या कर ली थी.

आरोपी पुलिसकर्मी पर बर्खास्तगी की तलवार.
आरोपी पुलिसकर्मी पर बर्खास्तगी की तलवार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : फैशन डिजाइनर की आत्महत्या मामले में जेल गए ताजगंज थाना के सिपाही जेबी गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस की प्राथमिक जांच और आत्महत्या से पहले बनाए गए युवती के वीडियो से प्रथमदृष्टया आरोपी सिपाही जेबी गौतम दोषी साबित हो रहा है. इसी को आधार बनाकर उसके खिलाफ बर्खास्तगी की फाइल खोली गई है. जेबी गौतम थाना ताजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि विभागीय जांच के बाद आरोपी की वर्दी छिन सकती है.

एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि कासगंज के सहावर निवासी फैशन डिजाइनर युवती (34) कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव सरदापुर निवासी सिपाही जेबी गौतम के साथ चार साल से लिवइन में रहती थी. युवती ने बीते गुरुवार को आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में युवती के पिता की तहरीर पर ताजगंज थाना में तैनात सिपाही जेबी गौतम के खिलाफ सदर थाना में मुकदमा लिखा गया है. आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया है. इस मामले में युवती के आत्महत्या के पहले वाले वीडियो अहम साक्ष्य हैं. जिसमें युवती ने अपनी मौत के लिए सिपाही जेबी गौतम को जिम्मेदार ठहराया है. इस आधार पर विवेचना की जा रही है.




डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मामला महिला अपराध और पुलिसकर्मी से संबंधित है. इसलिए विवेचक को युवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी जेबी गौतम के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया गया है. जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी सिपाही के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी.


आत्महत्या से पहले युवती ने वीडियो में कही ऐसी बात : युवती ने आत्महत्या से पहले के दो वीडियो बनाए. एक वीडियो में युवती कह रही है कि कहीं कुछ नहीं होता है. लड़के, लड़कियों के साथ कुछ भी कर लें. उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया. थाने जाने पर पुलिस ने कहा इस केस में कुछ नहीं होगा. क्या यही कानून है ? क्या लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बना ? जो हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं, वही अगर यह कहकर भेजे दें कि कुछ नहीं होगा तो हम कहां जाएं. कहा कि मुकदमा मत करो. तुम भटकोगी, तुम परेशान होगी. दूसरे वीडियो में युवती बोल रही है कि सिपाही जेबी गौतम का बड़ा भाई एक तरफ मुझसे कह रहा है कि तुम शादी कर लो, एक तरफ जेबी गौतम कह रहा है कि मेरे घरवाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे. क्या पुलिसवालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी ? यही सब सच है तो ऐसे कानून से कोई उम्मीद नहीं.



यह भी पढ़ें : झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या का खुलासा; लिव इन पार्टनर ने सिर में मारी थी गोली, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

यह भी पढ़ें : सिपाही संग लिव-इन में रहने वाली फैशन डिजाइनर ने की आत्महत्या; जेल भेजा गया आरोपी

TAGGED:

FASHION DESIGNER SUICIDE CASE
AGRA SUICIDE CASE
AGRA FASHION DESIGNER SUICIDE CASE
LIVE IN PARTNER COMMITS SUICIDE
FASHION DESIGNER COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.