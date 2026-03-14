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फैशन डिजाइनर आत्महत्या मामला; वीडियो से मिले अहम साक्ष्य, आरोपी पुलिसकर्मी पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार

आगरा : फैशन डिजाइनर की आत्महत्या मामले में जेल गए ताजगंज थाना के सिपाही जेबी गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पुलिस की प्राथमिक जांच और आत्महत्या से पहले बनाए गए युवती के वीडियो से प्रथमदृष्टया आरोपी सिपाही जेबी गौतम दोषी साबित हो रहा है. इसी को आधार बनाकर उसके खिलाफ बर्खास्तगी की फाइल खोली गई है. जेबी गौतम थाना ताजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि विभागीय जांच के बाद आरोपी की वर्दी छिन सकती है.

एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि कासगंज के सहावर निवासी फैशन डिजाइनर युवती (34) कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव सरदापुर निवासी सिपाही जेबी गौतम के साथ चार साल से लिवइन में रहती थी. युवती ने बीते गुरुवार को आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में युवती के पिता की तहरीर पर ताजगंज थाना में तैनात सिपाही जेबी गौतम के खिलाफ सदर थाना में मुकदमा लिखा गया है. आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया है. इस मामले में युवती के आत्महत्या के पहले वाले वीडियो अहम साक्ष्य हैं. जिसमें युवती ने अपनी मौत के लिए सिपाही जेबी गौतम को जिम्मेदार ठहराया है. इस आधार पर विवेचना की जा रही है.







डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मामला महिला अपराध और पुलिसकर्मी से संबंधित है. इसलिए विवेचक को युवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी जेबी गौतम के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया गया है. जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी सिपाही के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी.



