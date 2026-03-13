सिपाही संग लिव-इन में रहने वाली फैशन डिजाइनर ने की आत्महत्या; जेल भेजा गया आरोपी
आगरा की युवती ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर रिश्तेदारों को भेजा. चार साल लिवइन में रहने के बाद शादी से इनकार कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:52 AM IST
आगरा : ताजगंज थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही ने शादी का झांसा देकर फैशन डिजाइनर युवती का कई साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद इनकार कर दिया. इससे आहत युवती ने आत्महत्या कर जान दे दी. हालांकि इसके पहले युवती ने वीडियो बनाकर अपने कुछ रिश्तेदारों के भेजे थे. यह बात संज्ञान में आने के बाद पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया.
बताया गया, कासगंज के सहावर निवासी फैशन डिजाइनर युवती (34) की शादी 13 साल पहले हुई थी. पति से विवाद के चलते शादी के छह साल बाद उसका तलाक हो गया. युवती के एक बेटा भी है, जो पति के साथ ही रहता है. पति से अलग होने के बाद युवती आगरा आ गई थी. यहां पर एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी. इसी दौरान शमसाबाद में एक समारोह में युवती की मुलाकात कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव सरदापुर निवासी सिपाही जेवी गौतम हुई. जेवी गौतम थाना ताजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था.
पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार दोनों में बात और मुलाकात हुई तो प्रेम संबंध बन गए. इसके बाद दोनों के बीच शादी की सहमति बनी और लिवइन में रहने लगे. कुछ समय बाद युवती ने सिपाही पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. जिससे डिप्रेशन में आकर युवती ने सदर थाना क्षेत्र के सैनिक नगर स्थित बहन के घर पहुंचकर खुदकुशी कर ली.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि युवती की आत्महत्या की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. घटनास्थल की जांच और सगे-संबंधियों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. युवती के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी सिपाही समेत अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व शादी का झांसा देकर संबंध रखने का मुकदमा दर्ज किया है. युवती ने ताजगंज थाना पुलिस को पहले कोई तहरीर नहीं दी थी. आरोपी सिपाही को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.
