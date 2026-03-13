ETV Bharat / state

सिपाही संग लिव-इन में रहने वाली फैशन डिजाइनर ने की आत्महत्या; जेल भेजा गया आरोपी

आगरा : ताजगंज थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही ने शादी का झांसा देकर फैशन डिजाइनर युवती का कई साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद इनकार कर दिया. इससे आहत युवती ने आत्महत्या कर जान दे दी. हालांकि इसके पहले युवती ने वीडियो बनाकर अपने कुछ रिश्तेदारों के भेजे थे. यह बात संज्ञान में आने के बाद पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया.

बताया गया, कासगंज के सहावर निवासी फैशन डिजाइनर युवती (34) की शादी 13 साल पहले हुई थी. पति से विवाद के चलते शादी के छह साल बाद उसका तलाक हो गया. युवती के एक बेटा भी है, जो पति के साथ ही रहता है. पति से अलग होने के बाद युवती आगरा आ गई थी. यहां पर एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी. इसी दौरान शमसाबाद में एक समारोह में युवती की मुलाकात कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव सरदापुर निवासी सिपाही जेवी गौतम हुई. जेवी गौतम थाना ताजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था.



पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार दोनों में बात और मुलाकात हुई तो प्रेम संबंध बन गए. इसके बाद दोनों के बीच शादी की सहमति बनी और लिवइन में रहने लगे. कुछ समय बाद युवती ने सिपाही पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. जिससे डिप्रेशन में आकर युवती ने सदर थाना क्षेत्र के सैनिक नगर स्थित बहन के घर पहुंचकर खुदकुशी कर ली.