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आगरा में किसानों का हल्ला बोल; मंडलायुक्त कार्यालय पर दिया धरना, सड़क पर कीर्तन की दी चेतावनी

आगरा : भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और किसानों ने गुरुवार शाम किसानों ने आगरा मंडलायुक्त कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि विभिन्न मांगों को लेकर छह साल से संघर्ष करने पर के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इस बार ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में रात में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)







भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ किसान गुरुवार शाम आगरा मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचे थे. किसानों को देखकर सुरक्षा कर्मचारियों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर ताला लगा दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारी बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे. किसानों ने ऐलान किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो पूरी रात सड़क पर बैठकर कीर्तन करेंगे.





भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा ने बताया कि आगरा में लंबे समय से उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है. इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है. गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया. जिससे प्रदेश में गन्ना किसान परेशान हैं. आगरा में आलू की खेती होती है. आलू का भाव नहीं मिला. आलू फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया जाना चाहिए.



भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल अध्यक्ष रघवीर सिंह चाहर ने बताया कि यहां पर किसान आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं. 26 नंबवर को हम बॉर्डर के लिए निकले थे. उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं. किसानों ने गेहूं, सरसों समेत अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की कर रहे हैं. सुनवाई नहीं हो रही है. बिजली से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं रहा है. हमें मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप को ज्ञापन सौंपना था, मगर हमें रोक दिया. यदि ऐसा ही माहौल रहेगा तो हम 72 घंटे तक नहीं उठेंगे.