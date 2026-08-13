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आगरा से शिवपुरी में बसाया परिवार, कुछ पौधों से शुरू की नर्सरी, आज लाखों का कारोबार

शिवपुरी शहर में शिव मंदिर टॉकीज के समीप नर्सरी संचालित करने वाले सचिन कुशवाहा बताते हैं कि उनके पिता करीब 30 साल पहले आगरा से शिवपुरी आए थे. उन्होंने यहां पौधों की नर्सरी शुरू की. शुरुआत में कारोबार काफी छोटा था और करीब 2 से 3 हजार पौधे ही तैयार किए जाते थे. सचिन के मुताबिक, शुरुआती दिनों में नर्सरी से होने वाली आमदनी भी सीमित थी. परिवार को करीब 2 से 3 हजार रुपये तक की कमाई होती थी. लेकिन धीरे-धीरे लोगों के बीच नर्सरी की पहचान बढ़ी और पौधों की मांग भी बढ़ने लगी. इसके बाद कारोबार का विस्तार होता गया.

शिवपुरी: करीब 30 साल पहले आगरा से शिवपुरी आए एक परिवार ने छोटे स्तर पर पौधों की नर्सरी का कारोबार शुरू किया. उस समय महज 2 से 3 हजार पौधों से शुरू हुआ यह काम आज करीब 20 हजार पौधों तक पहुंच चुका है. परिवार के लिए नर्सरी का कारोबार अब रोजगार के साथ अच्छी आमदनी का जरिया भी बन गया है. नर्सरी संचालक सचिन कुशवाहा के मुताबिक, वर्तमान में उन्हें रोजाना 7 हजार रुपये से ज्यादा की कमाई हो जाती है.

नर्सरी से प्रतिदिन 7 हजार से ज्यादा की कमाई (ETV Bharat)

18 साल से नर्सरी संभाल रहे सचिन

सचिन कुशवाहा बताते हैं कि वह पिछले करीब 18 साल से अपने परिवार के इस कारोबार को संभाल रहे हैं. वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने नर्सरी के काम को आगे बढ़ाया. आज उनकी नर्सरी में करीब 20 हजार पौधे तक तैयार किए जाते हैं. नर्सरी के कारोबार में पौधों की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण होती है. पौधों को तैयार करने में समय लगता है और नियमित रूप से पानी, खाद और देखरेख की जरूरत होती है. मेहनत और अनुभव के साथ कारोबार में लगातार बढ़ोतरी हुई है.

पांचों भाई नर्सरी के कारोबार से जुड़े

सचिन कुशवाहा पांच भाई और दो बहन हैं. उनके मुताबिक, उनके पांचों भाई भी नर्सरी के कारोबार से जुड़े हुए हैं. परिवार के अलग-अलग सदस्य इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं. परिवार ने शिवपुरी में करीब पांच जगहों पर नर्सरी का कारोबार शुरू किया है. इस तरह करीब तीन दशक पहले शुरू हुआ छोटा कारोबार आज परिवार के कई सदस्यों के लिए रोजगार का साधन बन गया है.

आगरा से जाकर शिवपुरी में किया बिजनेस (ETV Bharat)

अब रोजाना 7 हजार रुपये से ज्यादा की कमाई

सचिन के मुताबिक, शुरुआत में नर्सरी से करीब 2 से 3 हजार रुपये की आमदनी होती थी. समय के साथ पौधों की संख्या और बिक्री बढ़ी तो कमाई में भी इजाफा हुआ. वर्तमान में उन्हें रोजाना 7 हजार रुपये से ज्यादा की कमाई हो जाती है. नर्सरी का काम मेहनत और धैर्य मांगता है. पौधे तुरंत तैयार नहीं होते, बल्कि उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत होती है. यही वजह है कि वर्षों तक इस काम से जुड़े रहने के बाद आज उनका कारोबार इस मुकाम पर पहुंचा है.