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72 करोड़ रुपये की नकली व नशीली दवा मामले में ईडी की एंट्री, आगरा पुलिस से रिपोर्ट तलब

आगरा में 72 करोड़ रुपये की नकली और नशीली दवाओं पर कार्रवाई के बाद तीन मुकदमे किए गए थे. वर्ष 2025 का है मामला.

ED Action, AGRA Fake Drug case. File Photo
ED Action, AGRA Fake Drug case. File Photo (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:38 AM IST

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आगरा : नकली व नशीली दवाओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री से दवा माफिया और कारोबारियों में खलबली मची हुई है. आगरा में नकली, नशीली और अवैध दवाओं के 72 करोड़ रुपये के कारोबार का मामला ईडी तक पहुंचा है. इस मामले में ईडी ने आगरा कमिश्नरेट पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. क्योंकि वर्ष 2025 में आगरा में नकली और नशीली दवाओं की छापामार कार्रवाई के बाद तीन मुकदमे किए गए थे. जिनमें आरोपित ने एसटीएफ इंस्पेक्टर को एक करोड़ रिश्वत देने का प्रयास किया था. ईडी के आए पत्र पर पुलिस ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है.

बता दें, अगस्त 2025 में आगरा के कोतवाली और एमएम गेट थाना में तीन मुकदमे लिखे गए थे. इन मुकदमों में आगरा और लखनऊ की कई दवा फर्मों को आरोपित बनाया गया था. इसमें पहला मुकदमा 25 अगस्त को एमएम गेट थाना में यूनिस, वारिश, विक्की कुमार, सुभाष कुमार, हिमांशु, फरहान के खिलाफ लिखा गया था. इस मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन और एसटीएफ ने लाखों रुपये की दवाएं जब्त की थीं. इसके बाद दूसरा मुकदमा 28 अगस्त को हे मां मेडिको के हिमांशु अग्रवाल, मीनाक्षी फार्मा के राजा उर्फ एके राना, लखनऊ की कुमार न्यू बाबा फार्मा के विक्की, पार्वती ट्रेडर्स लखनऊ के सुभाष कुमार के खिलाफ लिखा गया था. इस मामले में भी आरोपित कमला नगर निवासी हिमांशु अग्रवाल ने पकड़े जाने पर एसटीएफ के इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा को एक करोड़ की रिश्वत देने का प्रयास किया था.

दवा माफिया और कारोबारियों पर ईडी का एक्शन.
दवा माफिया और कारोबारियों पर ईडी का एक्शन. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)


रिश्वत की रकम दबोचा था आरोपी : यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर ने तत्काल आरोपी के एक करोड़ रुपये की रिश्वत दिए जाने की जानकारी मुख्यालय को दी थी. जिस पर एसटीएफ ने एक करोड़ रुपये के साथ आरोपी हिमांशु अग्रवाल को दबोचा था. यह मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा था. आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत भी मुकदमा लिखा गया था. इसके बाद तीसरा मुकदमा कोतवाली थाना में संजय बंसल उसके बेटे सोहित बंसल और भाई मुकेश बंसल के खिलाफ दर्ज किया गया था. तीनों ही मामलों में जांच चल रही है. इस दौरान करीब 72 करोड़ों रुपये की नकली, नशीली और अवैध दवाओं का पर्दाफाश हुआ था.


हर महीने करोड़ों की नकली दवाएं खप रहीं : पुलिस, एसटीएफ और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा रमें नकली दवाओं का बड़ा सिंडिकेट है. जिसके जरिए हर महीने करोड़ों रुपये की नकली दवाएं बाजार में खपाई जाती हैं. इनमें जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं. जिससे ही जो कुछ साल पहले दवाओं की दुकानों पर काम करते थे. वर्तमान में ऐसे लोग अब करोड़पति बन गए हैं और थोक दवा करोबारी बन गए हैं. करोड़ों के इस खेल को ईडी ने गंभीरता से लिया है.


रिपोर्ट की जा रही तैयार : ईडी मुख्यालय से पुलिस आयुक्त कार्यालय पत्र भेजा गया है. जिसमें तीनों मुकदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि नकली, नशीली और अवैध दवाओं के तीन मुकदमा दर्ज हुए हैं. जो पुलिस कमिश्नरेट के सिटी जोन में आते हैं. ये मामले कोतवाली और एमएम गेट थाना में दर्ज हैं. तीनों ही मामले की तैयार कराई जा रही है. जिसे कमिश्नरेट मुख्यालय भेजा जाएगा.


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