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आगरा के टूरिज्म स्पॉट; ईको हट के झरोखों से सुबह-शाम दिखेगा ताज महल का अद्भुत नजारा

अब नए कलेवर में दिखेगा ताज का नजारा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : देश और दुनिया से ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है. हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आगरा आकर मोहब्बत की निशानी ताजमहल निहारते हैं. ताज का दीदार सुखद अहसास और यादगार लंबी रहती है. अब देशी और विदेशी मेहमान ताज के करीब जंगल में रात बिताना, सुबह पक्षियों की आवाज के बीच जागना और प्रकृति के बीच से संगमरमरी स्मारक को निहार सकते हैं.

वन विभाग ने ताजमहल के पूर्वी गेट से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित ताज नेचर वॉक परिसर में ईको हट तैयार कराई हैं. जिसमें 5000 हजार रुपये में पर्यटक अपने परिवार के साथ नेचर के साथ और नेचर के बारे में जान सकेंगे. साथ ही जंगल में रात गुजारने के अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ताजमहल का नजारा देख सकेंगे.

आगरा में नए ईको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किए जा रहे ईको हट पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

ताज नेचर वॉक में मिट्टी के ऊंचे टीलों पर शाहजहां पॉइंट और मुमताज पॉइंट भी बनाए गए हैं. यहां पर्यटक फोटोग्राफी करते हैं. जहां से ताजमहल का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. शुक्रवार को ताजमहल की साप्ताहिक बंदी रहती है.

आगरा में ईको टूरिज्म का नया अध्याय. (Photo Credit : ETV Bharat)

1997 में ताज नेचर वॉक की शुरूआत : ताजमहल के पास 1997 में ताज नेचर वॉक बनाया गया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013-14 सत्र में बजट जारी करके ताज नेचर वॉक को नए सिरे से पुनर्विकसित किया. यमुना नदी के किनारे और प्राकृतिक टीलों से गजब का नजारा दिखता है. मार्च 2022 में ताज नेचर वॉक में हरियाली बढ़ाने के लिए एक हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में मियावाकी पद्धति से विभिन्न प्रजाति के 3500 पौधे लगाए गए हैं.

ताजमहल के वीवीआईपी पूर्वी गेट से महज 200 मीटर की दूरी पर ईको टूरिज्म का बड़ा केंद्र ताज नेचर वॉक है. जो करीब 70 हेक्टेयर में है. ताज नेचर वॉक में करीब 9 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल है. जहां पर ऊंचे घास के टीले, प्राकृतिक पगडंडियां, झील और तालाब हैं. ताज नेचर वॉक में पेड़-पौधों की विविधता, तितलियां, स्थानीय पक्षी और यमुना के आसपास का प्राकृतिक परिवेश है. जहां पर रंग बिरंगी हरियाली है. नेचर ट्रेल के अलग-अलग व्यू प्वाइंट से ताजमहल नए अंदाज में दिखाई देता है.



आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि ताज नेचर वॉक में बनी ईको हट लकड़ी की हैं. ईको हट अत्याधुनिक सुविधा से लैस हैं. ईको हट के एक कमरे में दो बड़े और 12 साल से छोटे दो बच्चे ठहर सकते हैं. ईको हट की सुविधा की बात करें तो हट में एसी, मिनी फ्रिज, केतली, चाय-कॉफी, डेंटल किट, नहाने का सामान, मिनरल वॉटर की सुविधा भी मिलेगी. सुविधा में रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, पावर बैकअप, मुफ्त पार्किंग और मुफ्त वाई-फाई मिलेगा.

ताज नेचर पार्क. (Photo Credit : ETV Bharat)

ईको हट. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसके अलावा शिलग्राम पार्किंग से ईको हट तक गोल्फ कार्ट की सुविधा बुजुर्गों और बच्चों वाले परिवारों के लिए है. दिव्यांग मेहमानों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था है. सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात हैं. नई पहल को लेकर यहां पर करीब 40 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया है. एक हट का बनाने का खर्च 16 लाख रुपये है. डिमांड के हिसाब से सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी.

ताज नेचर पार्क. (Photo Credit : ETV Bharat)

ईको हट. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीनियर ईकोलॉजिस्ट डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि ताजमहल के पास ताज नेचर वॉक एक जैवविविधता (बायोडायवर्सिटी) का हॉट स्पॉट है. यमुना नदी का किनारे हैं. यमुना की बीहड़ों या खड्डों (रवाइंस) में मुख्य वनस्पतियों और जीवों का अजब संसार है. यहां पर दोनों की तमाम प्रजातियां हैं. यह ईकोलॉजिकली रिच हैबिटेट विकसित हैं. जिसमें 25 से प्रकार की तितलियां हैं. साथ ही तमाम स्तनधारी (मैमल्स) और सरीसृप (रेप्टाइल) की प्रजातियां मौजूद हैं. यहां पर माइग्रेटी पक्षी यहां पर आते हैं. यहां पर हरियाली के बीच यदि नाइट स्टे कराया जाएगा तो नेचर के साथ ही ऐतिहासिक दोनों ही यहां पर रुकने वाले को देखने के लिए मिलेंगे. आगरा में ईको टूरिज्म की दिशा में एक अच्छा कदम है. जिससे रोजगार भी मिलेगा.

ताज नेचर पार्क में फोटो प्वाइंट. (Photo Credit : ETV Bharat)

ईको हट. (Photo Credit : ETV Bharat)





ईको टूरिज्म को बढ़ावा देंगी ईको हट : वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आगरा में ऐतिहासिक पर्यटन के साथ ही ईको टूरिज्म का भी खूब स्कोप है. ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, मेहताब बाग और अन्य स्मारक के साथ ही यहां पर ताजमहल के पास ही ईको टूरिज्म का बढावा देने वाला ताज नेचर वॉक है. जहां पर सुबह और शाम को पर्यटक भी पहुंचते हैं. वन विभाग की ओर से ताज नेचर वॉक परिसर में तैयार की गई ईको हट टूरिज्म को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगी.

ताज नेचर पार्क में विकास कार्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

ईको हट से दिखेगा ताज का ऐसा नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल से परिवार के साथ ताजमहल देखने पहुंचे प्रवीण कर्माकर ने बताया कि परिवार के साथ ताजमहल देखा. ताज नेचर वॉक में बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया. यहां से ताजमहल भी अलग अंदाज में दिखता है. बच्चे भी खूब एन्जॉय कर रहे हैं. नाइट स्टे के लिए बनाई गईं हट अच्छी पहल है. यहां के शांत वातावरण में रहना बहुत यादगार रहेगा. नेचर के बीच में ठहर कर ताजमहल का दीदार बेहद खास रहेगा.

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