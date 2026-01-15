आज से ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री; जानें टाइमिंग, शहंशाह और मुमताज की असली कब्रें भी खुलेंगी
मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां के 371वें उर्स (15 से 17 जनवरी) के लिए आदेश जारी किया गया है.
आगरा : देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को आज से तीन दिनों तक ताजमहल में फ्री एंट्री मिलेगी. इस दौरान पर्यटक मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें भी देख सकेंगे. इस बाबत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आदेश जारी किया है. जिसमें गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर दो बजे से ताजमहल में पर्यटकों की फ्री एंटी और शनिवार को दिनभर फ्री एंट्री रखने का आदेश है.
बता दें, हिजरी कैलेंडर के रजब माह में हर साल 25, 26 और 27 तारीख को मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का उर्स मनाया जाता है. इस साल रजब माह में ये तारीख 15, 16 और 17 जनवरी को है. इसी साल शहंशाह शाहजहां का 371 वां उर्स है. जिसका शुभारंभ 15 जनवरी की दोपहर से होगा. इसलिए उर्स के पहले दिन गुरुवार दोपहर दो बजे से ताजमहल में जायरीन और पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. हर साल की तरह ही मुख्य मकबरे के तहखाने में स्थित मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों पर गुरुवार को उर्स के पहले दिन गुस्ल की रस्म होगी. उर्स में तीन दिनों तक बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्र पर अलग अलग रस्में होंगी.
उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद इब्राहिम जैदी ने बताया कि उर्स के पहले दिन गुरुवार और दूसरे दिन शुक्रवार को दोपहर दो बजे से जायरीन और पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. शुक्रवार की साप्ताहिक बंदी में भी ताजमहल उर्स के चलते खुलेगा. उर्स के तीसरे दिन ताजमहल में पर्यटक और जायरीनों की सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक फ्री एंट्री रहेगी.
उर्स के दौरान होनी वाली रस्में : 15 जनवरी की दोपहर दो बजे ताजमहल के मुख्य मकबरे में शहंशाह शाहजहां और मुमताज की बेगम की कब्रों पर गुस्ल की रस्म के साथ उर्स की शुरुआत होगी. इसके बाद अजान होगी. 16 जनवरी को दोपहर दो बजे शाहजहां और मुमताज की क्रबों पर संदल चढ़ाया जाएगा. मिलाद उन नवी पढ़ा जाएगा. ताजमहल में सूर्यास्त तक कव्वाली होगी. 17 जनवरी की सुबह कुल शरीफ के बाद कुरानख्वानी, फातिहा पढ़ा जाएगा. सुबह से शाम तक चादरपोशी, गुलपोशी और पंखे चढ़ाए जाएंगे. शाम को सतरंगी हिंदुस्तानी चादर की पोशी होगी. शाम को फोरकोर्ट में लंगर तकसीम होगा.
ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था : एसीपी ताज सुरक्षा पीयूष कांत राय ने बताया कि सालाना उर्स को लेकर यलो जोन में ताज के पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट बैरियर पर फोर्स बढ़ाया गया है. यलो जोन में ताज सुरक्षा पुलिस के साथ ही पीएसी तैनात की गई है. यमुना किनारे भी पुलिस-पीएसी तैनात की है. उर्स को लेकर सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट वीके दुबे बताते हैं कि ताजमहल की सुरक्षा में हर डयूटी प्वाइंट अतिरिक्त जवानों को तैनाती की गई है. ताजमहल में आने वाले हर पर्यटक पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी. उर्स सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से वॉलेंटियर लगाए हैं.
ताजमहल में इन सामानों पर रोक : ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि ताजमहल में पर्यटक अपने साथ कई वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं. ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची टिकट विंडो, एंट्री गेट पर लिखी हुई है. उर्स में भी जायरीन और पर्यटक अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे. सूची में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर, किताब, 36 इंच से बड़ा ढोल, बैंड-बाजा, पेचकस, लाइटर, चाकू समेत कई अन्य सामान शामिल हैं.
