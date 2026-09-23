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सिटी ऑफ लव बना वेडिंग हब; ताज महल नगरी के कारोबार में तगड़ा बूम, पढ़िए बदलते आगरा की कहानी

इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर रितुराज बताते हैं कि डेस्टिनेशनल वेडिंग की शुरुआत ही आगरा से हुई. पहले आगरा और जयपुर में ही डेस्टिनेशन वेडिंग होती थीं. इसके बाद मामला ठंडा पड गया. जिसकी वजह एक तो आगरा में बड़े होटल नहीं थे. कनेक्टिविटी भी आगरा और दिल्ली के बीच अच्छी नहीं थी. दिल्ली और एनसीआर से आगरा आने पर सात से आठ घंटे लग जाते थे. अब नोएडा से सवा घंटे में कोई भी आ सकता है. आगरा में होटल भी बड़े खुल रहे हैं. बीते साल मैंने प्रपोजल दिया था कि आगरा को वेडिंग सिटी और यूपी को वेडिंग स्टेट बनाने का. जिसमें मैंने इस बार बदलाव करके सरकार के सामने प्रपोजल रखा है. जिसमें वेडिंग मिनिस्ट्री की मांग की है. इसके लिए टॉस्क फोर्स की जरूरत होती है. आगरा में अब बहुत बदलाव दिख रहा है. वैसे कहें तो पीएम मोदी की विदेश में शादी नहीं करने की अपील का असर भी दिखने लगा है. जिससे लोग अब देश में ही बिग फैट वेडिंग करने लगे हैं. जिसमें आगरा एक बडा वेडिंग हब बन रहा है.

अभिनेत्री व एंकर गीतिका गंजू धर कहती हैं कि आगरा से बेहतर कोई शहर या वैन्यू नहीं हो सकता है. जो प्यार का बंधन है, जिसमें दो इंसान बंधते हैं. जहां पर सिंबल ऑफ लव ताजमहल है. आगरा को डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनाने के लिए सरकार को प्रमोशन में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए. जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ ही यहां के वैन्यू पर अधिक काम करना चाहिए. भारत के साथ ही दुनिया में आगरा के डेस्टिनेशनल वेडिंग का प्रचार प्रसार करना चाहिए. यहां के एक्सीपियंस लोग शेयर करें, ताकि मोहब्बत के शहर में लोग अपनी शादियां करने आएं. आगरा में बहुत पुटेंशियनल है. यूपी सरकार इसमें माहिर है. यूपी के सीएम योगी जी ने अच्छा काम किया है. बीते कई सालों में उनके काम की चर्चा है. यूपी की पूरी काया बदल डाली है. आगरा में बहुत कुछ हो सकता है. क्योंकि, आगरा में ताजमहल है, जो सिंबल ऑफ लव है. शादी के लिए और क्या चाहिए?

आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा कहते हैं कि, आगरा की दुनिया में पहचान पर्यटन सिटी के रूप में है. जिसके चलते आगरा में छोटे और बड़े होटलों की संख्या 550 से 600 है. इसके साथ ही बीते दो-तीन साल में आगरा में होटल इंडस्ट्रीज के कई बड़े ग्रुप भी आए हैं. पर्यटन के साथ ही आगरा मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब है. जहां पर हर साल दर्जनभर से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल की कॉन्फ्रेंस होती हैं, जिसमें हजारों डॉक्टर्स आते हैं. अब आगरा के होटल्स में बड़ी शादियां भी हो रही हैं, जो आगरा के वेडिंग डेस्टिनेशन की ओर एक बढ़ता कदम है.

इंटरनेशनल पटल पर आगरा की पर्यटन सिटी के रूप में पहचान है. आगरा में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, महताब बाग, रामबाग, चीनी का रोजा, एत्मादउददौला समेत दर्जनों स्मारक हैं. जिनमें आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और आगरा किला विश्वदाय स्मारक हैं. केंद्र सरकार की जारी 'इंडिया टूरिज्म डेटा कम्पेंडियम 2025' रिपोर्ट में टिकट लेकर देखे जाने वाला देश का पहला स्मारक आगरा है. सत्र 2024-25 में आगरा में लगभग 1.77 करोड़ पर्यटक आए, जिसमें 1.59 करोड़ घरेलू यानी भारतीय पर्यटक और करीब 14.65 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे. जिससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा पसंद आगरा रहा.

ताजमहल को दुनिया का आठवां अजूबा माना जाता है. हर दिन मोहब्बत की निशानी का दीदार करने देश-दुनिया से हजारों की संख्या में देशी-विदेशी मेहमान आते हैं. मगर, ताजमहल की वजह से ही आगरा की तमाम इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगी हैं. आगरा में पॉल्यूशन बढ़ाने वाली इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती हैं. इसे लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है. आगरा में नई पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसे देखते हुए वेडिंग इंडस्ट्रीज काफी फल-फूल रही है.

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का शहर आगरा वैसे तो हमेशा से 'सिटी ऑफ लव' के नाम से मशहूर रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से 'सिटी ऑफ वेडिंग' बनने की ओर बढ़ चला है. शादी के लिए कपल की पहली पसंद धीरे-धीरे आगरा बन रहा है. इसके साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग का कारोबार भी समृद्ध हुआ है. इससे रोजगार के अवसर तो बढ़े ही हैं, टूरिज्म का भी विकास हुआ है. गौर करें तो आगरा में डेस्टिनेशन वेडिंग का कारोबार मौजूदा समय में 1000 से 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वेडिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े एक्सपर्ट का क्या है मानना, आगे कहां तक इसके विकास की है उम्मीद और कैसे ताजनगरी को पर्यटन के साथ ही वेडिंग इंडस्ट्रीज का हब बनाया जा सकता है, पढ़िए इस रिपोर्ट में....

मेटल एक्सचेंज मुुम्बई के प्रेसिडेंट सुनील कोठारी कहते हैं, मेरी बेटी की शादी 2023 में आगरा में हुई थी. जो मेरे परिवार और बेटी दामाद के लिए सबसे खूबसूरत लम्हे रहे. क्योंकि, बेटी की डिमांड को लेकर शादी के लिए पूरा हिंदुस्तान छान मारा था. बेटी की डिमांड पूरी करनी थी. बेटी को शादी में शाही और हेरिटेज लुक चाहिए थे. जिसके लिए पैलेसनुमा होटल चाहिए था. खाना भी बेहतरीन और लजीज चाहिए था. आगरा आया तो पहली बार ताज खेमा गया, जो बेहतरीन जगह है. जो बेटी का सपना था, वह यहां पर पूरा हुआ. तमाम लोग ताजमहल पर प्री वेडिंग के लिए आर्टिफिशियल ताजमहल का इस्तेमाल करते हैं. आगरा में मेरी बेटी और दामाद ने रियल ताज के सामने प्री वेडिंग शूट कराया. पोस्ट वेडिंग शूट भी यहां कराया. बेटी की शादी में आए हर मेहमान ने यहां की शाही शादी को सराहा. जो हमारे लिए यादगार है.

एक नजर इस पर भी. (etv bharat gfx)

हर साल 80 बड़ी शादियां

उप्र वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संदीप उपाध्याय बताते हैं कि हर साल यहां पर खूब डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हैं. बीते दो साल में संख्या और बढ़ी है. जिससे ही आगरा में इस साल करीब 1200 करोड़ रुपये का डेस्टिनेशन वेडिंग का कारोबार रहा है. आगे आने वाले साल में इसे 1500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है. जिसे आगे बढ़ाने में सरकार की भी मदद मिल रही है. आगरा की बात करें तो हर सीजन में बिग फैट वेडिंग हो रही हैं. साल में यहां पर 70 से 80 बिग फैट वेडिंग होती हैं. आगरा में इस साल भी कई बड़ी शादियां हुई हैं. अभी आगे और भी होंगी.

आगरा कुजीन बेहतरीन

वेडिंग प्लानर संदीप सिकरवार कहते हैं, देश और दुनिया जानती हैं कि आगरा मोहब्बत की नगरी है. यहां पर मोहब्बत की निशानी ताजमहल है. बड़े और छोटे होटल की संख्या खूब है. इसलिए, यहां पर मेहमानों के ठहराने के लिए रूम्स की कोई कमी नहीं है. आगरा का लोकल कुजीन बेहतरीन है, जो बेहद स्वादिष्ट है. जिसमें आगरा की चाट हो या अन्य कुजीन. यहां पर अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है. एयर, सडक और रेल कनेक्टिटी बेहतरीन हुई है. जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे पर है. जिससे एक से डेढ़ घंटे में आगरा आ सकते हैं. यहां पर ट्रांसपोर्ट की बेहतर व्यवस्था है. इसलिए, लॉजेस्टिक की कोई कमी नहीं है.

इन क्षेत्रों में रोजगार. (etv bharat gfx)

एक डेस्टिनेशनल वेडिंग से 500 परिवारों को सीधा लाभ

उप्र वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल कहते हैं कि आगरा में हर बजट की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है. यदि हम आंकड़ों की बात करें तो वेडिंग में करीब 300-500 मेहमान तक होते हैं. जो आगरा में शादी की तीन दिन तक चलने वाली रस्मों के चलते शहर में रुकते हैं. जिससे आगरा में करीब 25 से 28 स्थानीय व्यवसायों को सीधा लाभ होता है. जिसमें टेंट, कैटरिंग, ट्रैवल, फूल, सजावट, हलवाई, पेठा, मार्बल हैंडीक्राफ्ट, जरी वर्क और अन्य शामिल हैं. कहें तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग से 300 से 500 परिवारों को रोजगार मिलता है. क्योंकि, जो आगरा आता है, वो यहां का पेठा जरूर लेकर जाता है. मार्बल हैंडीक्राफ्ट और जरी वर्क के बने वेडिंग गिफ्ट भी खूब मेहमानों को पसंद आते हैं.

युवाओं को 30 प्रतिशत तक सब्सिडी

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लाॅ एन्ड आर्डर की व्यवस्था बेहतरीन है. जिससे ही यूपी तेजी से ग्रोथ कर रहा है. पर्यटन की बात करें तो यूपी में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. इसके साथ ही यहां पर आने वाले मेहमानों को बेहतर अनुभव हो, ज्यादा दिन तक पर्यटक यूपी के अलग-अलग शहरों में रुकें, इसके लिए सरकार जनवरी 2027 में

नई पर्यटन नीति लेकर आ रही है. पुरानी हवेली, किले और अन्य पर्यटक स्थल पर तमाम सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

डेस्टिनेशन वेडिंग में यूपी टॉप पर पहुंचे. इस दिशा में यूपी के पुराने किले, महल और अन्य मशहूर स्थानों पर वेडिंग के लिए प्रमोट किया जा रहा है. आगरा की बात करें तो ताजमहल और पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी और टीटीजेड की वजह से तमाम पाबंदी हैं. ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में मजबूत तरीके से पैरवी कर रहे हैं. इसके साथ ही जो युवा अपना स्टार्टअप शुरू करके डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हें हम 25 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा दे रहे हैं. महिला या एससी को 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान हैं. जिससे आगरा में टूरिज्म के साथ ही वेडिंग टूरिज्म नया सेगमेंट बूम पर आए.

आगरा में स्कोप बढ़ा. (etv bharat gfx)

आगरा में कनेक्टिविटी बेहतर

एयर कनेक्टिविटी: आगरा में नए सिविल एन्क्लेव का काम तेजी से चल रहा है, जो करीब 579 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. जिससे जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य शामिल हैं. इससे आगरा की एयर कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट से आगरा की दूरी ज्यादा नहीं है.

रोड कनेक्टिविटी: आगरा की करें तो यहां पर यमुना एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे हैं. तीसरे एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है. जो आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेस-वे है. इसके साथ ही आगरा तीन नेशनल हाईवे से जुडा है. आगरा ग्वालियर हाईवे, आगरा दिल्ली हाईवे, आगरा जयपुर हाईवे हैं. इसके साथ ही स्टेट हाईवे भी शानदार हैं. देश के तमाम शहरों से आगरा का सफर बेहद आसान है.



ट्रेन कनेक्टिविटी: रेल कनेक्टिविटी बेहतर है. दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के हर हिस्से से आगरा के लिए एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें आती और जाती हैं.

सिटी ऑफ लव बन रहा शादी का गवाह. (etv bharat)

सिटी ऑफ लव बनी वेडिंग सिटी. (etv bharat)



यूं बना डेस्टिनेशन वेडिंग का माहौल

इंफ्रास्ट्रक्चर

रोड कनेक्टिविटी

रेल कनेक्टिविटी

एयर कनेक्टिविटी

लाॅ एन्ड आर्डर

ताजमहल.

आगरा किला

फतेहपुर सीकरी स्मारक



आगरा में किन राज्यों से आ रहे शादी करने

दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मप्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात





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